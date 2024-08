È stata pubblicata sul sito della Regione Siciliana la graduatoria provvisoria del bando “Sicilia che piace 2024”, dedicato agli enti locali. Sono 42 i progetti ammessi e subito finanziabili con i circa 400 mila euro di contributi, in conto capitale, per iniziative di sviluppo in settori come agroalimentare, artigianato, ambiente, nautica, moda, turismo, enogastronomia e altro.

Tamajo, “Supportiamo sviluppo economico e non solo”

“Le imprese nei comuni più piccoli sono fondamentali per il tessuto economico e sociale della Sicilia – ha commentato l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo – e non possiamo fermarci nemmeno d’estate per garantire che tutte le risorse siano allocate, a vantaggio delle imprese e del territorio. Maggiori risorse saranno aggiunte per permettere lo scorrimento della graduatoria. Non solo supportiamo lo sviluppo economico, offriamo anche un’opportunità per rafforzare l’identità e la bellezza della nostra regione, coinvolgendo direttamente le comunità locali”.

La graduatoria

La graduatoria riguarda i Comuni della Sicilia che, dopo la pubblicazione del bando lo scorso aprile, hanno presentato domanda entro il 31 maggio di quest’anno, per il contributo a iniziative di sviluppo turistico e valorizzazione del territorio. I progetti dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2024. Il contributo regionale in conto capitale sarà al massimo dell’80 per cento del costo dell’intera iniziativa, fino a 10 mila euro a progetto, al netto di Iva.

Cinquantasette progetti ammissibili ma non subito finanziabili

Sono 57 i progetti ritenuti ammissibili ma non immediatamente finanziabili, mentre 42 sono stati esclusi. La graduatoria è consultabile a questo link.

Istanze ammissibili e finanziabili

Pollina, Sagra della Manna XXXVII

Castroreale, XXXIV Sagra del biscotto Castriciano: un percorso tra tradizione e innovazione

Roccapalumba, Dolcezze al ficodindia

Capo d’Orlando, 10 edizione Little Sicily

Montagnareale, Sagra della Castagna, 48ma edizione

Floresta, Mangialonga

Ucria, Sesta sagra della Nocciola

San Marco D’Alunzio, San Marco Iron Fest

Marineo, Pane di Marineo

Malvagna, Fiera dell’enogastronomia e dell’artigianato

Gualtieri Sicaminò, Notte in Festa – il quartiere del gusto

Naso, Tipicamente Naso

Mistretta, Sagra ru Caddurume

Acquedolci, San Lorenzao Summer Festival

Limina, Limina tra gusto e tradizione

Ragusa, Festa della scaccia ragusana co pummaoru e cosacavaddu

Cerami, Sagra dei prodotti tipici ceramesi

Nicosia, Sagra del Nocattolo

Lascari, XXIV Mostra mercato dei prodotti tipici ed artigianali

Petralia Sottana, Workshop di artigianato locale manduche

Piana degli Albanesi, Experience Piana degli Albaensi – Festa delal Fondazione 2024

Castel di Lucio, I cosi duci

Belpasso, Etna Fok 2024: Sapori, cultura e folcrore di Sicilia

Acireale, Festa dello Jonio

Baucina, Baucina dai prodotti locali della filiera agroalimanter al territorio.

Polizzi Generosa, Mostra mercato dell’artigianato delle Madonie

Campobello di Mazara, Il borgo dei saperi e dei sapori

Savoca, Savoca Saperi e sapori

Sant’Agata di MIlitello, 21ma edizione Sagra del pesce Azzurro

San Fratello, Maccheronata di Santa N Cala

Ventimiglia di Siclia, Sfilata di moda creativa – XII Edizione

Caccamo, Sagra della Salsiccia

Contessa Entellina, Mostra Mercato Kuntisia 2024

Capri Leone, Re Bibnè

Alcara Li Fusi – ottava edizione Sagra del Fungo Porcino

Mirto, Moda Mirto – il distretto del tessile dei Nebrodi

Siculiana, La Maidda Fest – Itenierario dei grani antichi

Sant’Angelo di Brolo, Nocciola tesoro dei Nebrodi, Territorio, artigiano e turismo agroalimentare nell’ambito della sedicesima Sagra della Nocciola

Motta Camastra, XX Festa della Luce

Santa Domenica Vittoria, Sagra del castrato

Raccuja, Sagra dei maccheroni, 26ma edizione

Raffadali, Agroexpo Raffadali 2024.