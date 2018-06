la competizione nazionale tra barbieri si è svolta a palermo

In concomitanza con Palermo capitale della cultura 2018, nel capoluogo siciliano il 10 e 11 giugno al San Paolo Palace per la prima volta si è svolto il Barber Match, una gara di Barbieri a livello nazionale, con diversi stili di taglio.

I fratelli palermitani Cusimano, in gara, hanno partecipato in categorie distinte, proponendo tre stili diversi. Old School per Giuseppe Cusimano, mentre per il fratello Christian Cusimano Razor Fade e Hair Tattoo riclassificandosi per la seconda volta consecutiva al primo posto.

Nel 2016 i fratelli Cusimano si erano classificati terzi al Barber Match di Roma.

“Sono belle esperienze e belle soddisfazioni lavorative lo diciamo sempre – commentano – ed è scontato se lo si vuol pensare. Non sappiamo chi avrà detto per la prima volta questa frase oppure chi l’abbia inventata ‘nella vita o nel bene o nel male l’importante è che sene parli’. Questa vittoria è anche per tutti i nostri amici Barber che svolgono come noi ogni giorno la propria arte per i propri clienti.”