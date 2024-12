Una barca a vela è stata trovata spiaggiata davanti al lido Poseidon a Cefalù. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari della capitaneria per verificare cosa fosse successo.

Dentro l’imbarcazione non è stato trovato alcun diportista. I militari hanno accertato con i tecnici che non ci sono rischi di inquinamento. Non ci sono perdite di carburante. L’imbarcazione era alla deriva e si è arenata con il maltempo nella spiaggia di Cefalù. I militari della capitaneria stanno rintracciando i proprietari.

Pare che l’imbarcazione che si trovava ormeggiata in uno dei porti vicini sia stata portata via dal mare molto mosso di questi giorni e poi abbia percorso alcune miglia fino ad arrivare a Cefalù. Non appena il mare sarà meno mosso l’imbarcazione sarà trasportata nel porto vicino porto del comune.