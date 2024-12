Risolto il mistero della barca a vela spiaggiata a Cefalù. I componenti dell’equipaggio partiti dalla Sardegna da Arbatax cittadini sul Tirreno in provincia di Nuovo sono stati soccorsi alcuni giorni fa in mezzo al Tirreno durante una burrasca dai militari della Capitaneria. La notte del 26 novembre i velisti sono stati tratti in salvo mentre l’imbarcazione è stata lasciata alla deriva. Impossibile trasportarla con il forte mare. La barca a vela così senza più controllo ha percorso diverse miglia fino a quando si è spiaggiata a Cefalù. La nave in ottime condizioni sarà presto recuperata dal proprietario che ha già incaricato a un cantiere di Palermo per portarla in Sardegna.

Il ritrovamento

La barca a vela è stata trovata spiaggiata davanti al lido Poseidon a Cefalù. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari della capitaneria per verificare cosa fosse successo. Dentro l’imbarcazione non è stato trovato alcun diportista. I militari hanno accertato con i tecnici che non ci sono rischi di inquinamento. Non ci sono perdite di carburante. L’imbarcazione era alla deriva e si è arenata con il maltempo nella spiaggia di Cefalù. I militari della capitaneria stanno rintracciando i proprietari.

Pare che l’imbarcazione che si trovava ormeggiata in uno dei porti vicini sia stata portata via dal mare molto mosso di questi giorni e poi abbia percorso alcune miglia fino ad arrivare a Cefalù. Non appena il mare sarà meno mosso l’imbarcazione sarà trasportata nel porto vicino porto del comune.

“Il Bayesian era inaffondabile”, azione legale contro il New York Times

The Italian Sea Group, la società che ha rilevato il marchio Perini Navi, il cantiere nautico che costruì il Bayesian, lo yacht a vela affondato lo scorso agosto in mare a Porticello, ha dato mandato ai propri legali di agire nei confronti del New York Times per l’articolo pubblicato lo scorso 31 ottobre. “L’articolo riportava una narrazione sull’affondamento del Bayesian, del tutto priva di consistenza tecnica – spiega la società in una nota – per altro tacendo la fonte che, se realmente qualificata, non avrebbe avuto problemi ad essere citata.