Bassa affluenza alle urne anche nel rilevamento delle ore 19 negli otto comuni siciliani al voto di ballottaggio per scegliere il sindaco.

La media regionale si ferma al 28,42% anche se il dato di Messina molto in ritardo rende incerta ogni cifra. La perdita media di affluenza è fra il 18 e il 19% ma il calo, comunque, è un effetto normale nei ballottaggi.

A Messina l’affluenza è del 29,11% con oltre 18 punti percentuali in meno rispetto alle 19 del 10 giugno. Partinico in provincia di Palermo si ferma al 27,11% con un calo dell’affluenza di poco inferiore al 10% rispetto a due settimane or sono.

La Provincia di Catania con il 29,50% sta pienamente nella media anche nella perdita di affluenza, Acireale mostra una affluenza del 34,15% mentre Adrano si ferma al 23,51%.

29,72% l’affluenza nella città di Ragusa con una perdiota netta dell’11,78%, a salvare la provincia è l’affluenza di Comiso con il 39,07% che porta la provincia al 32,48% contenendo la perdita al 9,40%.

23,66% l’affluenza nella città di Siracusa che rispetto a due settimane fa perdere il 14,44% all’affluenza generale.

A Piazza Armerina nell’Ennese affluenza del 26,26% (-9,75%).

Prossimo rilevamento alla chiusura delle urne aperte ovvero alle 23 e fino a quell’ora c’è anche tempo per poter votare

