I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese, con i militari del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato due giovani termitani accusati in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari sono stati trovati 278 grammi di cocaina, 56 grammi di crack, 38 grammi di hashish e 7.826 euro in contanti e il materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

Gli arrestati sono stati portati presso la Casa Circondariale “A. Burrafato” di Termini Imerese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dei controlli sono stati denunciati due giovani anch’essi residenti a Termini Imerese, per detenzione illegale di stupefacenti e munizionamento. Il primo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

Un trentacinquenne già sottoposto agli arresti domiciliari è stato denunciato per detenzione abusiva di munizionamento, poiché trovato in possesso di 17 cartucce calibro 16 e una cartuccia cal.12, accuratamente occultate all’interno della sua abitazione.