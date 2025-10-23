Appuntamento sabato 25 ottobre all'Auditorium Gaetano Saporito

Sabato 25 ottobre 2025 la Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo festeggia 130 anni di storia con una giornata di eventi, riflessioni e testimonianze sul valore della cooperazione e il futuro delle comunità locali.

Un traguardo importante per la più grande BCC della Sicilia, radicata nel territorio, ma proiettata verso l’innovazione.

Un programma ricco di momenti simbolici e istituzionali

Gli eventi si terranno presso l’Auditorium Gaetano Saporito di San Cataldo e si apriranno alle ore 9.30 con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta.

A seguire, alle 10.30, sarà inaugurato e benedetto il ritratto scultoreo di Gaetano Saporito, figura chiave nella storia della banca e del movimento cooperativo siciliano e nazionale.

Alle ore 11.00, spazio al confronto con l’incontro “130 anni di cooperazione al servizio del territorio. Passato, presente e futuro”. A portare i saluti istituzionali saranno: Salvatore Saporito, Presidente della BCC “G. Toniolo e San Michele”; Gioacchino Comparato, Sindaco di San Cataldo; Concetto Costa, Presidente della Federazione Siciliana BCC e Franco Tamburini, Presidente della BCC Garda.

Nel corso dell’incontro interverranno alcuni dei principali protagonisti del sistema bancario cooperativo italiano: Salvatore Saporito, Presidente della BCC Toniolo; Augusto Dell’Erba, Presidente della Federazione Italiana BCC; Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca; Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca e Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda delle BCC.

A moderare e concludere i lavori sarà Sergio Gatti, Direttore Generale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (Federcasse).

130 anni di storia, valori e radicamento nel territorio

La celebrazione rientra nel programma del 130° anniversario della BCC Toniolo, fondata nel 1895. Un lungo percorso fatto di crescita, coerenza ai principi mutualistici e costante attenzione al territorio.

Oggi la banca è un punto di riferimento per famiglie e imprese, con una presenza capillare: 34 sportelli distribuiti tra le province di Caltanissetta, Agrigento, Enna, Trapani, Palermo e Ragusa.

La BCC Toniolo è oggi la principale espressione del Gruppo Bancario Iccrea in Sicilia, un punto di riferimento solido e strategico per l’intero sistema del credito cooperativo regionale. I numeri al 30 giugno 2025 confermano la forza e l’affidabilità della banca: il patrimonio netto ha raggiunto i 259,8 milioni di euro, mentre il totale attivo ha superato quota 1,983 miliardi. I finanziamenti alla clientela ammontano a 562,9 milioni di euro, segno di un forte impegno nel sostegno all’economia locale. Anche il prodotto bancario lordo, pari a 2,294 miliardi di euro, evidenzia la crescita e la dimensione operativa dell’istituto. A certificare la solidità patrimoniale della banca è soprattutto il Cet 1, che si attesta a un impressionante 60,8%, un valore nettamente superiore ai minimi richiesti dalla normativa vigente.

Con un equilibrio tra tradizione e innovazione, la BCC Toniolo continua a interpretare il proprio ruolo nel tessuto economico e sociale siciliano, restando fedele alla missione cooperativa: servire le comunità, sostenere lo sviluppo, creare valore condiviso.