Il transito della linea 209 aveva imposto cambiamenti

Rivoluzionata, o sarebbe meglio dire ripristinata la viabilità fra via Belmonte Chiavelli, via Falsomiele e via Santa Maria di Gesù, a Palermo. Cambiamenti previsti dall’ordinanza 1600 dell’1 dicembre 2023, emanata dal Capo Area dell’Ufficio Traffico Alessandro Carollo. Un modo per decongestionare l’area fra II e III Circoscrizione, consentendo al contempo il transito della linea 209, unico mezzo pubblico a servire l’area. In passato infatti, la zona era rimasta priva del proprio bus a causa di una sede stradale ritenuta troppo stretta in alcuni punti, con relativa congestione del traffico. Dopo mesi di sopralluoghi e di proteste dei residenti, culminate con il blocco stradale del 1 novembre, dall’Amministrazione è finalmente arriva una soluzione definitiva, che segue all’ordinanza temporanea emanata qualche settimana fa.

Belmonte Chiavelli e Santa Maria di Gesù, come cambia la viabilità

Secondo quanto prevede la nuova ordinanza infatti, sarà ristabilito il transito e le relative fermate della linea 209. Un lavoro frutto delle interlocuzioni degli uffici comunali e regionali, nonchè del lavoro della VI Commissione Consiliare, presieduta dal consigliere di Forza Italia Ottavio Zacco, e dalla III Circoscrizione. Con riguardo alla nuova viabilità, su via Belmonte Chiavelli sarà istituito il divieto di sosta 0-24 ambo i lati nel tratto compreso fra viale Regione Siciliana e cortile Colnago. Area sulla quale l’Ufficio Traffico ripristina definitivamente il doppio senso di marcia. Si procederà invece a senso unico nel tratto compreso fra cortile Colnago e via Falsomiele. Dal civico 284 all’angolo con via Falsomiele sarà inoltre istituito il senso vietato in direzione viale Regione Siciliana.

Cambiamenti che interesseranno anche via Falsomiele. In particolare, fra il civico 76 e il civico 76 B il Comune istituirà il divieto di sosta con rimozione coatta. Ciò al fine di non creare tappi alla viabilità. Gli interventi più importanti sulla viabilità riguardano però via Santa Maria di Gesù. In particolare, nel tratto compreso fra via Falsomiele e fondo Saccone sarà istituito il senso unico di marcia, con divieto di sosta fra il civico 35 D e 35 B. Sarà poi posta, all’altezza di fondo Saccone, la segnaletica di direzione obbligatoria a sinistra (verso viale Regione Siciliana), con relativo senso vietato in direzione via Falsomiele. Verranno poi installati dei cartelli per segnalare il doppio senso di marcia nel tratto compreso fra fondo Saccone e viale Regione Siciliana, sul quale verrà inoltre istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta.

