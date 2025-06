Domenica 22 giugno 2025, a partire dalle ore 9.00, Piazza Garibaldi si trasformerà in un meraviglioso tappeto di fiori in occasione della prima edizione dell’Infiorata Belmontese, un evento che unisce arte, tradizione e partecipazione popolare.

La manifestazione nasce dal desiderio della Pro Loco di Belmonte Mezzagno, guidata dal presidente Giovanni Dragotto e dal suo direttivo, di rilanciare il paese e valorizzare le sue bellezze attraverso iniziative culturali che coinvolgano l’intera comunità.

Saranno realizzati 10 quadri floreali, ognuno della dimensione di 3 metri, curati da varie congregazioni e gruppi parrocchiali, pronte a portare in piazza creatività, passione e spirito di condivisione.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Vito Di Domenico, mentre la comunicazione e la promozione sono curate da Pietro Zizzo e Alessia Bottino, che stanno raccontando l’iniziativa sui canali ufficiali e sui social.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco Maurizio Milone, sempre vicino alle iniziative che promuovono il territorio, all’Assessore allo Spettacolo Maria Occhione per l’entusiasmo e il sostegno concreto. Grazie al parroco Mons. Calogero D’Ugo della Chiesa Madre di Belmonte Mezzagno per la preziosa disponibilità.

Un grazie speciale va anche agli sponsor, che hanno creduto fin dall’inizio nel progetto e ne hanno reso possibile la realizzazione.

“L’Infiorata Belmontese vuole essere un segno di rinascita e di partecipazione per tutta la comunità – afferma la vice presidente Maria Rita La Rocca – e un’occasione per far conoscere Belmonte anche fuori dai confini comunali, trasformando questa giornata in una tradizione da rinnovare ogni anno.”

Appuntamento: domenica 22 giugno 2025 – Piazza Garibaldi – Belmonte Mezzagno con l’Arte, la cultura, la tradizione.

Luogo: Piazza Garibaldi, Piazza Garibaldi, BELMONTE MEZZAGNO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 09:00

Prezzo: 0.00

Info:

Per maggiori informazioni 320 927 7143



Seguici sui social network sia instagram che facebook @prolocobelmontemezzagnoaps

