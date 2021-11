Stabilito cronoprogramma in videoconferenza

Riunione in videoconferenza con la prefettura di Palermo sulla frana che si è abbattuta sulla galleria paramassi nella strada provinciale 37 che collega Palermo a Belmonte Mezzagno. Il distacco di una porzione di parete rocciosa con danneggiamento strutturale galleria ha provocato la chiusura dell’unica via di accesso a Belmonte.

I partecipanti al tavolo

Hanno partecipato il vice prefetto Marinella Iacolare, il commissario per l’emergenza idrogeologica Maurizio Croce, il dirigente della Città Metropolitana di Palermo Salvatore Pampalone, il tecnico comunale di Palermo l’ingegnere Soldano, il funzionario del dipartimento regionale protezione civile Bruno Manfrèdel, ed ancora Antonino Bertucci del comando provinciale vigili del fuoco, il direttore del corpo forestale Giovanni Salerno, il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo e il sindaco di Belmonte Mezzagno Salvatore Pizzo.

I primi interventi della Città metropolitana

“È stato deciso un cronoprogramma – dice Salerno – delle cose da fare che vedono la Città Metropolitana in questa prima fase responsabile di individuare attraverso un incarico da conferire al gruppo alpini rocciatori per verificare le condizioni del costone roccioso. Sempre la Città Metropolitana ha preso gli impegni per intervenire nelle strade attualmente chiuse sulle Sp 126 ed Sp 38 che collegano Belmonte con Misilmeri e Santa Cristina Gela. La Regione interverrà con risorse proprie non appena saranno pronti i progetti di fattibilità degli interventi”.

Il sopralluogo

Ieri era stato effettuato un primo sopralluogo ed era stata notata la presenza di altre fratture nel costone roccioso. Per questo motivo si ritiene necessario l’intervento degli alpini ai quali sarà chiesto di provare a verificare le condizioni della montagna per stabilire quali siano i migliori interventi per mettere in sicurezza il costone. Poi bisognerà verificare le condizioni della barriera che già presenta delle crepe e delle lesioni anche nei pilastri. La situazione non è semplice. Il peso dei massi sopra la barriera potrebbe creare non pochi problemi ai piloni che reggono la galleria. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone. I vigili del fuoco hanno transennato il tratto e chiuso al traffico la strada.