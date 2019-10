Benji e Fede incontrano i fan al Bookstore Mondadori, il loro cd al primo posto nelle hit parade

Redazione di

26/10/2019

E’ al primo posto nella hit parade Fimi/Jfk: “Good Vibes” di Benji & Fede (WARNER RECORDS –WMI) appena entrato in classifica è già schizzato in testa alla top ten. Nei dodici brani del nuovo disco del duo – il quarto album dopo “20:05” – i pezzi “0+” e “Siamo solo noise” ma anche collaborazioni con big della musica italiana come Nek (modenese d’origine come Benjamin & Federico che lo definiscono “amico e fratello maggiore”), Tormento, Rocco Hunt e la giovane rivelazione del talent Tu si qui vales, Shari, con cui il giovane duo canta il nuovo singolo, Sale. Per autografare i cd e incontrare i fan, Benji & Fede saranno lunedì prossimo (28 ottobre) alle 15 al Flaccovio Mondadori Bookstore all’interno del C.C. Forum Palermo a Brancaccio. Per ricevere il pass per l’accesso prioritario al firma copie, si deve acquistare il nuovo cd allo Store. Benji & Fede si sono conosciuti su Facebook dopo essersi scoperti a vicenda su You Tube: e si sono “riconosciuti” subito, lavorando tramite i social (uno stava in Australia, l’altro vicino Modena). Dal 2012 in poi, appena Benji è rientrato in Italia, è cominciata la loro avventura insieme. E in libreria è appena arrivato il nuovo cd di Emma Marrone, “” Polydor/Universal Music, uscito nei negozi, in digitale e sulle piattaforme streaming. Acquistando la copia al Flaccovio Mondadori Bookstore al C.C. Forum Palermo si riceverà il pass per accedere alla presentazione dell’album giovedì (31 ottobre) alle 18 al Teatro Golden (via Terrasanta 60). Con “Fortuna”, anticipato dal singolo “Io sono bella” che ha riscosso un grandissimo successo radiofonico, Emma, nel decimo anniversario della sua carriera, torna più matura e consapevole. E’ un disco positivo, colorato, dal sound moderno e con un nuovo linguaggio vocale. Un album uptempo composto da 14 brani che vanta la produzione di Dardust insieme a Luca Mattioni (in “Manifesto”, “Corri”, “Basti solo tu” e “A mano disarmata”), Elisa (in “Mascara”) e Frenetik & Orang3 (in “Dimmelo Veramente”).

E’ al primo posto nella hit parade Fimi/Jfk: “Good Vibes” di Benji & Fede (WARNER RECORDS –WMI) appena entrato in classifica è già schizzato in testa alla top ten. Nei dodici brani del nuovo disco del duo – il quarto album dopo “20:05” – i pezzi “0+” e “Siamo solo noise” ma anche collaborazioni con big della musica italiana come Nek (modenese d’origine come Benjamin & Federico che lo definiscono “amico e fratello maggiore”), Tormento, Rocco Hunt e la giovane rivelazione del talent Tu si qui vales, Shari, con cui il giovane duo canta il nuovo singolo, Sale.

Per autografare i cd e incontrare i fan, Benji & Fede saranno lunedì prossimo (28 ottobre) alle 15 al Flaccovio Mondadori Bookstore all’interno del C.C. Forum Palermo a Brancaccio. Per ricevere il pass per l’accesso prioritario al firma copie, si deve acquistare il nuovo cd allo Store.

Benji & Fede si sono conosciuti su Facebook dopo essersi scoperti a vicenda su You Tube: e si sono “riconosciuti” subito, lavorando tramite i social (uno stava in Australia, l’altro vicino Modena). Dal 2012 in poi, appena Benji è rientrato in Italia, è cominciata la loro avventura insieme.

E in libreria è appena arrivato il nuovo cd di Emma Marrone, “” Polydor/Universal Music, uscito nei negozi, in digitale e sulle piattaforme streaming. Acquistando la copia al Flaccovio Mondadori Bookstore al C.C. Forum Palermo si riceverà il pass per accedere alla presentazione dell’album giovedì (31 ottobre) alle 18 al Teatro Golden (via Terrasanta 60).

Con “Fortuna”, anticipato dal singolo “Io sono bella” che ha riscosso un grandissimo successo radiofonico, Emma, nel decimo anniversario della sua carriera, torna più matura e consapevole. E’ un disco positivo, colorato, dal sound moderno e con un nuovo linguaggio vocale. Un album uptempo composto da 14 brani che vanta la produzione di Dardust insieme a Luca Mattioni (in “Manifesto”, “Corri”, “Basti solo tu” e “A mano disarmata”), Elisa (in “Mascara”) e Frenetik & Orang3 (in “Dimmelo Veramente”).