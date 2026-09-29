Il post su Facebook

Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni oggi, 29 settembre. Nel giorno del compleanno del fondatore di Forza Italia, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani lo ha ricordato con un post su Facebook, rievocando il percorso politico condiviso e gli insegnamenti ricevuti.

Il ricordo del presidente della Regione

“Ci sono persone che appartengono alla storia e altre che, quella storia, hanno contribuito a cambiarla. Silvio Berlusconi è stato entrambe le cose”, ha scritto Schifani. “Ha avuto il coraggio di rompere schemi consolidati, di credere nel futuro e di affrontare ogni sfida con una determinazione che ne ha accompagnato tutta la vita”.

Il presidente della Regione ha poi ricordato il rapporto personale con il leader scomparso: “Ho avuto il privilegio di condividere con lui una parte importante del mio percorso politico e istituzionale e di conoscerne da vicino la passione, l’energia e la straordinaria capacità di guardare sempre avanti. Nel tempo mi ha trasmesso insegnamenti umani che vanno oltre la politica e che conservo: l’importanza di credere nelle proprie idee, di non arrendersi davanti agli ostacoli”.

La chiusura è un saluto diretto: “Oggi lo ricordiamo nel giorno del suo novantesimo compleanno, con affetto e gratitudine per ciò che ha rappresentato e per ciò che ha lasciato all’Italia. Buon compleanno, Presidente. Il tuo ricordo continua a vivere”.