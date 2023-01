martedì 17 gennaio il funerale

Continua il lutto a Palermo e in Sicilia per la scomparsa di Biagio Conte, avvenuta ieri mattina presso la cittadella di via Decollati. Anche la Regione Siciliana ha voluto onorare il Missionario palermitano che tanto ha dato ai poveri, dedicando la sua vita agli ultimi.

Bandiere a mezz’asta in segno di lutto

Le bandiere saranno a mezz’asta nella sede della Presidenza della Regione Siciliana, Palazzo d’Orléans a Palermo, sino a martedì prossimo, giorno dei funerali di Biagio Conte. Lo ha disposto il governatore Renato Schifani. “Un doveroso gesto di riconoscenza – spiega Schifani – a un uomo che ha speso la vita per gli altri e il cui esempio sarà per il mio governo sempre fonte di ispirazione”. Ieri anche il sindaco Roberto Lagalla ha dichiarato il lutto cittadino in onore di Biagio Conte. In segno di rispetto, le bandiere verranno esposte a mezz’asta presso tutte le sedi istituzionali e le scuole di ogni ordine e grado fino al giorno delle esequie.

Aperta la camera ardente, esposto il corpo del Missionario

Ieri, poco dopo le 17, all’interno della Missione Speranza e carità di via Decollati, si sono spalancate le porte della chiesa dove è stata allestita la camera ardente. Presenti anche i genitori di fratel Biagio, Maria e Giuseppe, e le due sorelle, Angela e Grazie con le rispettive famiglie. Il feretro, esposto davanti all’altare, è stato avvolto nel saio verde che il missionario laico era solito indossare con ai piedi i sandali e tra le braccia il suo inseparabile rosario e il bastone di legno. A pochi centimetri dal suo volto, è stata appoggiata anche una grande conchiglia bianca simbolo del pellegrino e del percorso spirituale di fratel Biagio su questa terra.

La veglia e il funerale

Nella chiesa in cui si trova la salma di Biagio Conte è un via vai di gente. Tutti vogliono dare l’ultimo saluto al frate morto dopo mesi di lotta contro il cancro. La salma di Biagio Conte si trova nella chiesa della comunità di Via Decollati, la “La Cittadella del Povero e della Speranza” dove i cittadini potranno rendere omaggio dalle 9 alle 19. Per favorire l’afflusso in via Decollati sono stati predisposti due servizi gratuiti di navetta. Il primo sarà operativo dal parcheggio Basile ed il secondo dal Foro Italico, altezza via Lincoln – ex Hotel Jolly.I funerali saranno celebrati in Cattedrale martedì 17 gennaio, alle 10.30. La salma, lunedì 16 gennaio, alle ore 19.00, verrà condotta a spalla dalla comunità di via Decollati fino alla Cattedrale con il seguente itinerario: via Decollati, corso dei Mille, via Balsamo, piazza Giulio Cesare, via Roma, corso Vittorio Emanuele.