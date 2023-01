il messaggio dell'arcivescovo di palermo

L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ricorda con un messaggio Biagio Conte, il fondatore della Missione Speranza e Carità morto stamane all’alba. Il frate laico, 59 anni, da mesi lottava contro il cancro.

“Esempio fulgido, raccogliere suo testimone”

“Oggi il Signore – si legge nel messaggio di Lorefice – chiama la nostra Chiesa che è in Palermo, chiama ciascuno di noi, a raccogliere il testimone di un esempio così fulgido. La sua vita, segno per l’intera città degli uomini, manifesta la fede in Dio alimentata dal Vangelo, la speranza vissuta nella radicale povertà e la carità senza limiti che contribuisce alla trasfigurazione della convivenza umana a partire dai più poveri.

L’opera di fratel Biagio, incoraggiata e confermata dalla visita di Papa Francesco, manifesta il volto della Chiesa povera e dei poveri.

L’Arcivescovo si stringe affettuosamente ai genitori e ai familiari di fratel Biagio ed esorta a offrire preghiere di suffragio e a porre gesti concreti di carità, di riconciliazione e di pace”.

Un rapporto di lunga e consolidata amicizia

Quello tra Biagio Conte e Lorefice è stato un rapporto di lunga e consolidata amicizia nella condivisione dei valori del cristianesimo. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania del Signore, l’arcivescovo di Palermo aveva celebrato la messa nella sede della Missione Speranza e Carità di via Decollati, proprio alla presenza di Biagio Conte.

Raspanti: “Ha donato la sua vita agli altri”

“La Chiesa di Sicilia piange la sua scomparsa ma è edificata dalla sua vita operosa e concreta donata agli ultimi e ai dimenticati. Ha vissuto il suo carisma di discepolo della carità alla sequela di Cristo, centro della sua esistenza e missione”. Lo dice monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente Cesi, commentando la morte di Biagio Conte.

La camera ardente

La salma di Biagio Conte si trova nella chiesa della comunità di Via Decollati n.29, denominata “La Cittadella del Povero e della Speranza” dove i cittadini potranno rendere omaggio oggi a partire dalle ore 16.00 sino alle ore 19.00. A partire da domani, le visite avverranno dalle 9.00 alle 19.00.

L’itinerario del corteo funebre del 16 gennaio

I funerali saranno celebrati in Cattedrale martedì 17 gennaio 2023, alle ore 10.30. La salma, lunedì 16 gennaio, alle ore 19.00, verrà condotta a spalla dalla comunità di via Decollati fino alla Cattedrale con il seguente itinerario: via Decollati, corso dei Mille, via Balsamo, piazza Giulio Cesare, via Roma, corso Vittorio Emanuele.

Lutto cittadino a Palermo

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha proclamato il lutto cittadino sino al giorno delle esequie.

Bandiere a mezz’asta in tutte le sedi istituzionali e le scuole di ogni ordine e grado.

“La scomparsa di Biagio Conte – dichiara Lagalla – lascia un vuoto incolmabile a Palermo. Anche nelle ultime ore più drammatiche tutta la città si è stretta attorno a fratel Biagio, a testimonianza del valore dell’eredità umana che oggi ci lascia e che non dobbiamo disperdere. Resterà per me indimenticabile l’ultimo incontro di pochi giorni fa con Biagio Conte, durante il quale mi ha raccomandato di non dimenticare mai i poveri. Di fatto, un’eredità lasciata alla città da custodire con senso di responsabilità. È con questo spirito che l’amministrazione e la nostra comunità devono a stare vicini alla Missione Speranza e carità che continuerà a essere un punto di riferimento per Palermo. Anche se da oggi dovrà fare a meno del suo fondatore, della sua guida che resterà comunque fonte di ispirazione per tutti noi”.

(foto tratta dal sito internet dell’Arcidiocesi di Palermo)