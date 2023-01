Messaggi di cordoglio per la scomparsa del missionario laico

La scomparsa di Biagio Conte tocca il cuore di tutti. I messaggi di cordoglio arrivano da tutta la Sicilia, a dimostrazione dell’affetto attorno al missionario laico. Fratel Biagio, fondatore della Missione Speranza e carità che assiste migliaia di senzatetto a Palermo, si è spento all’alba di oggi. Da qualche mese era stato colpito da un male incurabile.

Schifani: “Ricordo indelebile”

“Esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari di fratel Biagio Conte. ma anche agli assistiti e ai volontari della sua Missione – commenta il presidente della Regione Renato Schifani -. Oggi il missionario ci ha lasciati dopo giorni di sofferenza, ma il suo ricordo resterà indelebile. Con il suo impegno quotidiano e instancabile in favore degli ultimi, ci ha ricordato come, per ogni cristiano, la carità sia una condizione essenziale della propria esistenza umana. Consapevole che la sua perdita lascia un vuoto incolmabile, posso solo affermare che il suo esempio sarà più vivo che mai. Ispirerà le mie personali azioni di solidarietà verso il prossimo e quelle del mio governo”.

Il sindaco Lagalla: “Vuoto incolmabile”

“La scomparsa di Biagio Conte – aggiunge il sindaco Roberto Lagalla – lascia un vuoto incolmabile a Palermo. Anche nelle ultime ore più drammatiche tutta la città si è stretta attorno a fratel Biagio, a testimonianza del valore dell’eredità umana che oggi ci lascia e che non dobbiamo disperdere. Resterà per me indimenticabile l’ultimo incontro di pochi giorni fa con Biagio Conte, durante il quale mi ha raccomandato di non dimenticare mai i poveri. Di fatto, un’eredità lasciata alla città da custodire con senso di responsabilità. È con questo spirito che l’amministrazione e la nostra comunità devono a stare vicini alla Missione Speranza e carità che continuerà a essere un punto di riferimento per Palermo. Anche se da oggi dovrà fare a meno del suo fondatore, della sua guida che resterà comunque fonte di ispirazione per tutti noi”.

La Cisl: “Vicini alla Missione”

La Cisl siciliana fa eco alle parole del sindaco Lagalla e subito chiede di continuare a sostenere la missione speranza e carità. Alle pubbliche istituzioni, a cominciare dalla Regione, il sindacato chiede di far di tutto perché la Missione viva, “realizzando appieno il suo sogno, di un umanesimo senza confini e senza riserve”. “Siamo tutti in debito verso quest’uomo – le parole del segretario generale siciliano Sebastiano Cappuccio – che ha riportato ai giorni nostri la vicenda umana di san Francesco. Come il santo di Assisi, anche fratel Biagio ha rinunciato alle comodità che poteva offrirgli una famiglia di imprenditori edili, per dedicare la sua vita agli immigrati, ai senzatetto. Agli emarginati. Agli ultimi”. Come sindacato, scrive la Cisl, ci ispireremo al suo esempio. Alla rotta da lui indicata, nel segno della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione. Della fratellanza e della pace.

“Biagio Conte – aggiunge il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana – ha lasciato a tutti noi una grande lezione di umanità, di altruismo, di rispetto per tutti, e soprattutto di impegno per la collettività. Sempre dalla parte degli ultimi, di tutte le persone senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione. Valori che fanno fortemente parte del nostro sindacato, e che dovrebbero guidare le azioni di tutti”.

Un “santo”

“Oggi piangiamo un santo – afferma la senatrice palermitana Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle -. Un uomo che si è donato completamente agli ultimi e che resterà nella storia e nei cuori di tutti. La città di Palermo raccoglie un’eredità morale ed è ora chiamata ad una grande responsabilità perché nel suo nome dovrà sostenere e portare avanti la ‘Missione di speranza e carità’, lottando per quei poveri che Biagio Conte ha sempre difeso. Il suo sorriso continuerà a illuminare i nostri cuori e a indicarci la strada”. “Piangiamo e preghiamo per l’amico fraterno Biagio Conte – aggiunge il commissario della Dc Totò Cuffaro -, ha incarnato la parte più buona, più umana e misericordiosa di una società distratta e di un tempo inseguito dalla disumanità”.