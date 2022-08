Daniele Ciulla nuovo referente area metropolitana di Palermo e in Amap della Cisal

12/08/2022

Arriva una bella notizia per la Cisal, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, che ottiene un bel riconoscimento grazie alla nomina di un suo responsabile in Amap.

La nomina di Daniele Ciulla

Sarà Daniele Ciulla il nuovo referente per l’area metropolitana di Palermo di Federenergia Cisal, la federazione della Cisal che rappresenta i lavoratori del settore elettrico, dell’acqua e del gas, con in particolare il ruolo di referente aziendale per Amap, la società che gestisce il servizio idrico del capoluogo siciliano e di altri 43 Comuni dell’area metropolitana per un totale di quasi un milione di abitanti.

“Cisal è realtà consolidata”

“La Cisal si conferma sempre di più punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori sia del pubblico che del privato – dice Giuseppe Badagliacca, segretario Cisal Sicilia e commissario regionale Federenergia – Oltre a essere il primo sindacato al Comune di Palermo e in numerosi Comuni della provincia, la Cisal è da tempo una realtà consolidata anche nel mondo delle società partecipate. Daniele Ciulla ha le qualità e l’esperienza per difendere le istanze dei dipendenti all’interno di un’azienda strategica per lo sviluppo del territorio”. “Ringrazio il segretario nazionale Francesco Cavallaro per la fiducia – spiega Ciulla – Amap è ormai una società che opera su scala metropolitana e ha dimostrato sul campo che il pubblico è perfettamente in grado di erogare servizi efficienti e puntuali a costi competitivi. Una realtà in costante crescita, grazie a importanti investimenti, e in cui i lavoratori sono decisi a giocare un ruolo attivo e partecipe”.

Csa-Cisal primo sindacato alle Rsu

Il Csa-Cisal si conferma il primo sindacato al Comune di Palermo: questo l’esito delle elezioni per le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) che si sono tenute in tutti gli uffici pubblici d’Italia. Le elezioni, svolte dal 5 al 7 aprile, hanno visto la partecipazione di 4.158 votanti su 5.150 aventi diritto con un’affluenza di quasi l’80%; dei 54 seggi della Rsu 23 sono stati assegnati al Csa-Cisal, unico sindacato autonomo firmatario del Contratto nazionale enti locali con 1.729 preferenze ai 61 candidati.