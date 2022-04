La lista da sola ottiene 23 seggi su 54

Il Csa-Cisal si conferma il primo sindacato al Comune di Palermo: questo l’esito delle elezioni per le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) che si sono tenute in tutti gli uffici pubblici d’Italia.

Badagliacca “Lavoratrici e lavoratori Comune hanno confermato fiducia”

“Le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Palermo hanno confermato la loro fiducia nel nostro sindacato e premiato l’impegno di questi anni – dice il segretario generale Giuseppe Badagliacca – La lista del Csa-Cisal da sola ottiene 23 seggi su 54, quasi la metà, con il 42% delle preferenze, oltre 20 punti percentuali in più sulla seconda lista. Un risultato straordinario che ripagheremo rimanendo in prima linea nella difesa dei dipendenti”.

Le elezioni, svolte dal 5 al 7 aprile, hanno visto la partecipazione di 4.158 votanti su 5.150 aventi diritto con un’affluenza di quasi l’80%; dei 54 seggi della Rsu 23 sono stati assegnati al Csa-Cisal, unico sindacato autonomo firmatario del Contratto nazionale enti locali con 1.729 preferenze ai 61 candidati.

Scaglione “Prossimo obiettivo sarà sblocco progressioni e passaggi full time”

“Il prossimo obiettivo sarà lo sblocco delle progressioni di carriera e dei passaggi a full time – aggiunge Nicola Scaglione, risultato il più votato della lista – Temi su cui chiederemo alla politica risposte chiare e concrete, non consentiremo a nessuno di fare campagna elettorale sulla pelle dei dipendenti”.

Rsu in provincia, Csa-Cisal primo a Cefalù, Partinico e Iacp di Palermo

Le elezioni per le Rsu nei comuni del Palermitano premiano il Csa-Cisal: il sindacato è il primo a Partinico, Cefalù, Capaci, Cinisi, Isola delle Femmine, Trabia, Caccamo, Torretta, Trappeto, Santa Flavia, Borgetto, Villafrati, Mezzojuso, Roccapalumba, Gratteri, Petralia Soprana e Ciminna. Ottimi risultati anche a Monreale, Termini Imerese, Carini, Ustica.

“In questi anni abbiamo avuto una crescita esponenziale, con una crescita delle liste presentate del 150% – dice Gianluca Cannella, segretario provinciale del Csa-Cisal – Abbiamo surclassato i confederali e siamo il primo sindacato in moltissimi enti, aumentando gli iscritti e i dirigenti sul territorio che ringraziamo per quanto hanno fatto”.

Il Csa-Cisal è inoltre primo sindacato allo Iacp di Palermo e all’Ente fondazione Santo Spirito. “I lavoratori hanno premiato il grande impegno dei nostri rappresentanti – dice Nicola Scaglione, segretario generale aggiunto Csa-Cisal – che, anche all’Istituto dei ciechi, sono riusciti a conquistare un terzo dei seggi”.

Cisl Fp primo alle elezioni Rsu nella sanità, Enti locali e Funzioni centrali di Palermo e Trapani

La Cisl Fp è il primo sindacato alle elezioni per il rinnovo delle Rsu di Palermo e Trapani. A urne chiuse la federazione della Funzione Pubblica della Cisl ha ottenuto più voti di Cgil, di Uil e degli altri sindacati nelle due città siciliane.

Il dato è stato omogeneo e costante in tutte le strutture in cui si sono svolte le consultazioni elettorali, nelle Asp e negli ospedali, nelle Funzioni Centrali, negli Enti locali. In totale la Cisl Fp Palermo e Trapani ha ottenuto: 3850 voti negli Enti Locali, 3700 voti nella sanità, 650 nelle Funzioni centrali, per un totale di 8200 voti. In alcune realtà le percentuali si sono attestate prossime o superiori al 50% come all’Asp di Palermo con 1584 voti, al Comune di Trapani con 109 voti, al Comune di Alcamo con 204 voti pari al 52,04%, al Comune di Termini Imerese con 90 voti.

La crescita del consenso rispetto alle precedenti elezioni per le Rsu è stata rilevante nei comparti della sanità come testimonia il 43% dei voti all’Asp di Trapani, negli Enti locali con percentuali mai raggiunte come quelle del Comune di Corleone (61,4%) e in quello di Monreale (65,30), il Comune di Palermo con 1000 voti pari al 25%, l’Inps di Trapani con il 52,8 %.

“Il grande successo della Cisl Fp a Palermo e a Trapani – commentano il segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani, Lorenzo Geraci e il segretario generale della Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana – testimonia l’importante e proficuo lavoro di squadra fatto in questi anni. Dal voto di questi giorni emerge la conferma della centralità del ruolo e del valore della rappresentanza ancor più in un settore strategico come quello della Pubblica amministrazione. Ottenendo questo grandissimo risultato che ci conferma primo sindacato nel territorio, nella sanità e negli enti locali, abbiamo ancora una volta confermato la nostra presenza e la nostra forza, grazie al grande impegno dei nostri 806 candidati, che ringraziamo per averci messo la faccia in questo periodo così difficile per tanti lavoratori e per tante famiglie. Siamo grati a tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno scelto la Cisl e che potranno contare su tante e tanti Rsu qualificati, appassionati e affidabili”.