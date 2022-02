Urne aperte il 5, 6 e 7 aprile nelle pubbliche amministrazioni

Oltre mille, fra candidati e scrutinatori, sono i lavoratori che hanno scelto di correre con la Cisl Funzione pubblica Palermo-Trapani per le elezioni per il rinnovo delle Rsu, le rappresentanze sindacali unitarie, che si svolgeranno il 5, 6 e 7 aprile prossimi. La Cisl Fp di Palermo e Trapani ha formalizzato la presentazione delle 175 liste e individuato i 189 scrutinatori.

I candidati nei collegi

In lizza per la federazione Cisl del pubblico impiego di Palermo e Trapani ci saranno 805 candidati in tutti i collegi elettorali. “In ogni luogo di lavoro, negli enti locali, nelle funzioni centrali e nelle aziende sanitarie e ospedaliere delle due città – ha commentato il segretario generale della Cisl Fp Palermo-Trapani – ci sono molte persone che hanno scelto di mettersi in gioco candidandosi con il nostro sindacato. Questa grande partecipazione ci riempie di orgoglio perché testimonia che stiamo seguendo la strada giusta, scegliendo sempre di anteporre a tutto, le legittime esigenze dei lavoratori e i servizi ai cittadini. Dagli importanti numeri registrati emerge che c’è una grande voglia di impegnarsi in prima persona, portando avanti il nostro patrimonio di valori e competenze, oggi più di ieri riferimento per i lavoratori”.

Cosa sono le Rsu

È un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. La normativa fondamentale di riferimento è l’“Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanza sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale” del 7 agosto 1998. La Rsu si forma con le elezioni. Le procedure sono regolate principalmente dall’Accordo Quadro e prevedono la partecipazione al voto di almeno il 50%+1 degli elettori. In caso contrario la Rsu non si costituisce e occorre indire nuove elezioni. È questo il primo passo della sua legittimazione. I componenti delle Rsu sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti a quel sindacato, in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista sono stati eletti.