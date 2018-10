l'arcivescovo criticato a proposito dell'opera pia ruffini

Il missionario laico palermitano Biagio Conte è partito con la nave per continuare il cammino a piedi ripartendo da Lourdes in Francia e subito dopo per la Spagna. Prima della partenza ha voluto lasciare un messaggio.

Ieri sera gli stessi operai del porto lo hanno salutato e però gli hanno espresso sofferenza e un po’ di confusione per alcuni forti attacchi di dominio pubblico che hanno riguardato il Vescovo di Palermo Don Corrado Lorefice a proposito dell’Opera Pia Ruffini.

Prima di partire ha voluto lasciare un messaggio non solo di solidarietà per il Vescovo ma un messaggio per tutti perché ogni giorno pensiamo e crediamo sempre di più di costruire il bene, di trovare una strada la dove sembra non ci sia. Dice proprio così un canto: Dio aprirà una via dove sembra non ci sia.

I volontari della Missione Speranza e Carità riferiscono il messaggio di Biagio Conte: “Noi abbiamo un compito: chiedere aiuto a Dio e mettere da parte i facili giudizi, la mormorazione distruttiva, le facili condanne e cominciare a credere che un mondo migliore fatto di felicità e non solo di certezze è possibile. Tutti i fratelli, le sorelle, i bambini della Missione di Speranza e Carità esprimono un augurio di buon cammino ai fratelli missionari in partenza ed anche loro come frutto del dolore vissuto nella loro vita esprimono vicinanza a Don Corrado e a tutti coloro che in questa società soffrono e cercano una strada di gioia e amorevole condivisione, istituzioni comprese”.