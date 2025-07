Lo dice il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello

“Biagio Conte è un simbolo positivo non solo per Palermo dove ha operato a sostegno degli ultimi e dei più fragili ma per tutti il popolo cristiano che vive la fede nel Segno del dono. Biagio Conte rappresenta la capacità straordinaria di donarsi agli altri senza chiedere nulla in cambio. È la dimostrazione concreta che, agendo con generosità, si può determinare un cambiamento reale e tangibile nelle persone e nei territori che ci circondano”. Lo dice Andrea Aiello presidente della quinta circoscrizione.

“Chi, come me, vive quotidianamente il territorio conosce il valore profondo di simboli come il suo: sono fondamentali per ispirare una rinascita collettiva. Fratel Biagio è amato perché incarna questa possibilità di rinascita con umiltà e coerenza. Occuparsi oggi della sua figura significa mandare alla cittadinanza un chiaro messaggio di attenzione, di impegno e di speranza. Per questa ragione sento di esprimere l’apprezzamento nei confronti del Presidente della Regione, Renato Schifani per l’attenzione mostrata al progetto del film dedicato a Fra Biagio – aggiunge Aiello – Non si tratta solo di un film: è la visione di un racconto nuovo e necessario che la Sicilia può e deve fare di sé stessa. Un racconto che parte dal bene e che restituisce dignità a chi ha scelto di vivere per gli altri.

Non è un caso che, già il mese scorso, la Quinta Circoscrizione abbia deliberato di intitolare la sala consiliare proprio a Biagio Conte. Attendiamo a giorni la ratifica definitiva da parte degli uffici comunali, convinti che questo gesto rappresenti un tributo giusto e doveroso”.