



Tutto quello che avreste voluto sapere sul Medioevo e non avete mai osato chiedere prende vita a teatro con “Medioevo, il racconto e il canto”, il nuovo spettacolo di Bibi Bianca, da lui scritto e interpretato. L’appuntamento è il 24 gennaio alle 21,15 e il 25 gennaio alle 18,15 al Teatro Fontarò di Palermo, in via Danimarca 50, per un viaggio scenico che attraversa dieci secoli di storia europea.

Lo spettacolo accompagna il pubblico in un racconto vivace e ironico del Medioevo, dall’Impero Romano d’Occidente alla scoperta dell’America nel 1492, soffermandosi sugli aspetti più curiosi, bizzarri e meno conosciuti di un’epoca spesso considerata oscura, ma ricca di contrasti e sfumature. Con il suo stile inconfondibile, Bibi Bianca alterna narrazione storica, comicità e momenti teatrali, rendendo il racconto accessibile e coinvolgente per spettatori di ogni età.

A dare ritmo e colore alla scena, giullarate e interventi musicali dal vivo irrompono nel racconto, grazie a un gruppo di musici che eseguono brani dell’epoca con strumenti storici come liuto, tamburi e ghironda. Ne nasce una vera e propria immersione teatrale e musicale, capace di trasportare lo spettatore in un tempo lontano, sospeso tra luce e ombra.

Accanto a Bibi Bianca sul palco anche Elisabetta Inzerillo, Pippo Garaffa, Katia Raineri, Totus Tuzzolino e Lucilla Benanti, che contribuiscono a costruire una messa in scena corale e dinamica.

I biglietti costano 12 euro e possono essere prenotati telefonando al 347 061 8742.





