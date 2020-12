Via libera ala Camera dei Deputati al disegno di legge di bilancio con 298 voti favorevoli, 125 contrari e 8 astenuti. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato, dove per evitare l’esercizio provvisorio sarà necessaria l’approvazione entro il 31 dicembre.

Gran parte dell risorse (poco più di 24 miliardi) è stanziata direttamente in bilancio, a cui si aggiungono oltre 15 miliardi dal Recovery fund la cui approvazione a questo punto diventa centrale per l’Italia.

Gli interventi principali riguardano la scuola (6 miliardi), la sanità (4 miliardi), il sostegno ai settori in crisi (4 miliardi) e la proroga della Cig (5 miliardi) per la proroga della Cig. La vera novità della manovra 2021 è rappresentata dall’enorme disponibilità di risorse messe a disposizione degli appetiti dei partiti sia maggioranza sia opposizione. Si tratta di cinque miliardi contro i trecento milioni degli anni passati.

“Approvato un ordine del giorno a mia prima firma che impegna il Governo ad intervenire, anche in deroga alla disciplina statale vigente, per consentire ai comuni, delle Regione siciliana la stabilizzazione dei lavoratori precari che hanno lavorato senza soluzione di continuita’, contribuendo cosi’ a garantire i livelli essenziali dei servizi” annuncia la parlamentare Giusi Bartolozzi. “Ringrazio l’assessore regionale alle autonomie locali e funzione pubblica, Bernadette Grasso per l’encomiabile impegno profuso sia a livello locale che nei tavoli tecnici ministeriali, i parlamentari di maggioranza, onorevoli Miceli, Cancelleri, Scoma, Alaimo, Aiello per aver sottoscritto l’Odg, ed il Governo per il parere favorevole. Risultato doveroso in termini di stabilizzazione del personale anche dei 30 comuni in dissesto e dei 45 comuni con piani di riequilibrio, e non di semplice proroga. La volonta’ politica, a prescindere dagli schieramenti politici, e’ finalmente chiara e nel prossimo decreto faremo in modo che si traduca in fatti concreti” conclude.

“Impegno assunto. L’approvazione alla Camera dell’Odg per la stabilizzazione dei precari nei comuni in dissesto, è un importante passo formale verso la soluzione di un problema che dura da troppo tempo. Accogliendo il nostro ODG il Governo ha mostrato grande attenzione alle necessità degli Enti locali siciliani. Adesso un ultimo sforzo e finalmente questi lavoratori avranno il riconoscimento che meritano” aggiungono in una nota congiunta il firmatario dell’ordine del giorno per il Partito Democratico alla Camera Carmelo Miceli e Anthony Barbagallo, rispettivamente componente della Segretaria nazionale e Segretario regionale siciliano del Partito Democratico.

Nel passaggio alla Camera, però, la manovra perde il fondo Covid da 3,8 miliardi. Sarà sostituito dal nuovo scostamento di inizio anno con l’ultima versione del decreto Ristori che accorperà in un solo testo gli ultimi quattro interventi.

E proprioprlando di ristori ci sono altre novità “Arriva l’impegno del Governo a favore delle agenzie di sicurezza private coinvolte dalla crisi economica legata all’emergenza epidemiologica da Covid. Un risultato importante e di grande equità, reso possibile grazie all’impegno preso dal Governo con l’approvazione dell’ordine del giorno a mia firma” rende noto il responsabile della Sicurezza del Pd Carmelo Miceli. “Sono oltre 8 mila gli addetti alla sicurezza che, a causa del blocco totale di fiere, eventi, discoteche ed entertainment, – aggiunge Miceli – non svolgono attività lavorativa da marzo. Altrettanti danni economici li stanno subendo le agenzie investigative private, a causa delle restrizioni sui movimenti delle persone, per le sospensioni delle cause civili e penali”. “Interventi fondamentali – conclude il parlamentare – per assicurare un tempestivo sostegno economico a favore di questi lavoratori e di queste imprese”.