Vivrà a Roma

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato la sua abitazione di Palermo. Prima di salire in macchina un piccolo fuori programma.

La lettera di Emilia per il Presidente Mattarella

Ad attenderlo, sotto casa, una bimba palermitana, Emilia Saccomando, 9 anni, una sua fan, accompagnata dalla mamma Monica Manzone. Ieri Emilia aveva consegnato una lettera alla scorta indirizzata al Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, prima di salire sulle macchine che lo stanno conducendo all’aeroporto di Punta Raisi, si è fermato a parlare con la piccola che frequenta la quarta elementare, stringendole la mano.

Ieri il trasloco dalla Casa di Via Libertà

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ieri ha lasciato il suo appartamento di via Libertà. Il trasloco è avvenuto nel corso della mattinata. Una ditta di trasporti di Roma ha eseguito il trasporto di tutti gli arredi, dai quadri, ai mobili, ai ricordi più cari del Capo dello Stato. Andranno nella nuova casa che il presidente uscente ha affittato nel quartiere Trieste. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nei giorni scorsi a Palermo. Ora è ripartito per la Capitale dove si stanno svolgendo le elezioni per la nomina del nuovo Presidente della Repubblica.

Applausi per il Capo dello Stato

Domenica all’uscita da casa, ad attenderlo una folla di curiosi che ha applaudito e gridato “Grazie Presidente!”.

Il capo dello Stato ha risposto con un sorriso e salutando con la mano mentre si recava a messa.