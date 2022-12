Il piccolo consegnato a una tossicodipendente per 100 euro al mese

Un bimbo in affitto ad una donna con problemi di tossicodipendenza. Centro euro al mese, questa la tariffa stabilita dalla madre biologica per cedere il proprio figlio di appena un anno. La polizia con un’indagine lampo ha scoperto questa incredibile storia, frutto di estremo degrado. Un’inchiesta nata per caso, attraverso un sospetto che poi si è trasformato in un’orribile verità. A fare il resto gli agenti del commissariato Brancaccio che, grazie al loro fiuto investigativo, sono riusciti a chiudere il cerchio i poche ore. Questa mattina il sindaco Roberto Lagalla li ha invitati al palazzo di città per consegnare loro un encomio.

Il sospetto

Tutto nasce in una torrida giornata della scorsa estate. All’ospedale palermitano del “Buccheri La Ferla” è ricoverata una bimba di due anni e mezzo. Ma qualcosa non quadra ai medici. Non tanto per le condizioni della piccola ma quanto per l’atteggiamento dei genitori. All’ospedale si presenta soltanto il padre, solo raramente si vede la madre. I medici trovano questa condizioni un’anomalia. E allora decidono di segnalare la situazione alla polizia. L’intuito dei dottori ha trovato presto un fondamento.