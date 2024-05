E' successo a Termini Imerese

Un bimbo è stato azzannato da due cani a Termini Imerese (Palermo). L’aggressione è avvenuta in via Navarra. I due grossi animali si sono avventati contro il volto del piccolo. Per sua fortuna è intervenuto un residente che è riuscito a mettere in salvo il bimbo e allontanare le due furie che si sono avventate contro.

Il piccolo è stato portato prima all’ospedale Cimino di Termini Imerese e poi all’ospedale dei Bambini. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono intervenuti gli agenti della polizia e quelli della municipale.

Uomo aggredito al volto dal suo pit bull in ospedale in gravi condizioni

A fine marzo un uomo di 70 anni è stato aggredito al volto dal suo pitbull in via Montagnoli a Belmonte Mezzagno (Palermo). Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l’anziano e portato in ospedale a Palermo con profonde ferite al volto. I veterinari dell’Asp hanno preso in consegna il cane per eseguire i controlli e tenerlo in osservazione. I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di ricostruire quanto successo e il motivo dell’aggressione del cane al suo padrone. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i controlli sul microchip.

Picchiano e tentano di seppellire vivo un cane, denunciati due giovani

Alcune settimane fa, due giovani di 20 e 22 anni di Bagheria (Palermo) sono stati denunciati per maltrattamenti ad animale. Avrebbero picchiato un cane e avrebbero tentato di seppellirlo ancora vivo. E’ stata una donna che ha visto il povero animale con un filo di ferro legato attorno al collo e un occhio che non riusciva più ad aprire.

Attorno alcuni ragazzi dai 14 ai 22 anni. La donna ha chiamato il 112 e sono intervenuti i poliziotti del commissariato. Gli agenti di polizia intervenuti hanno liberato il cane dal cappio e poi hanno bloccato, identificato il gruppetto di ragazzi. L’animale è stato affidato ai vigili urbani e portato in una clinica veterinaria. Grazie all’intervento della donna l’animale vivrà.