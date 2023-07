La procura di Catania ha disposto l’autopsia per risalire alle esatte cause della morte di un bambino di 18 mesi che è deceduto nel pomeriggio di giovedì (della vicenda si è appreso solo ieri) in un asilo nido di Calatabiano, nel Catanese.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo avrebbe avuto una crisi respiratoria ma l’indagine dovrà accertarne le cause.

A lanciare l’allarme è stata una maestra. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma il personale medico, vista la gravità della situazione, ha chiesto l’intervento dell’elicottero. I sanitari hanno tentato di rianimare il piccolo, ma con esito negativo. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura e dovranno anche accertare la tempistica dei soccorsi.

Bimba cade dal balcone a Palermo è gravissima

Nel venerdì nero dei bambini in Sicilia si registrano, poi altri episodi drammatici. E’ stata operata la bambina tedesca che è caduta dal balcone in Corso dei Mille a Palermo. La piccola paziente, nata in Germania da genitori palermitani che sono in vacanza in Sicilia, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Di Cristina. E’ caduta dal primo piano di un palazzo, da un’altezza di cinque metri. Le condizioni restano molto gravi.

La bimba è stata sottoposta ad un delicato intervento. La piccola rischia danni neurologici per l’impatto. Sull’incidente sta indagando la polizia. Bisogna accertare chi era con la piccola prima della caduta. Gli agenti dovranno fare luce anche sull’aggressione al personale del 118 che ha ritardato i soccorsi e l’arrivo della piccola in ospedale. L’ambulanza sarebbe stata ‘circondata’ e colpita con calci e pugni da parenti e amici della bambina, impedendo all’infermiere e al medico a bordo di scendere subito.

Bimbo cade dal balcone a Borgo Vecchio

Non sono gravi, invece, le condizioni dell’altro bimbo caduto in via Ettore Ximenes al Borgo Vecchio. E’ stato tenuto in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale Di Cristina.

