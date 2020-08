Un bambino di appena 4 mesi, nato ad aprile, è morto per cause al momento ignote all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, noto come l’ospedale dei bambini.

Il decesso ha causato l’immediata scomposta reazione di dolore dei familiari che hanno dato in escandescenze tanto che è stato necessario l’arrivo di numerose volanti per riuscire a calmare temporaneamente gli animi.

Le circostazne del decesso non sono note tanto che l’autorità giudiziaria ha disposto l’esecuzione dell’autopsia sulla piccola vittima per determinare i motivi della morte

In aggiornamento