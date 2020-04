Richiesti tamponi a tappeto su tutto il personale

All’ospedale Di Cristina di Palermo non sarebbero stati avviati ancora percorsi separati per pazienti sospetti Covid e vi sarebbero ritardi nell’esecuzione dei tamponi. L’allarme viene lanciato da diverse sigle sindacali che dalla fine del mese di marzo denunciano all’Arnas la situazione di rischio. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Le sigle Anaao-assomed, Aaroi-emac, Cgil, Cisl e Uil, Cimo, Fials, Nursind, Nursing Up e Ugl hanno già scritto una serie di lettere all’azienda ospedaliera che gestisce l’ospedale dei Bambini di Palermo, mettendo in evidenza lo stato di emergenza e chiedendo il rispetto dei criteri di sicurezza per i sanitari esposti al contagio. Tra le richieste inoltrate anche la fornitura dei dispositivi di sicurezza personali e percorsi assistenziali separati per i pazienti non Covid.

Il 4 aprile scorso, in un’altra lettera è stata rinnovata la richiesta nella quale i sindacato sottolineavano il ritardo dell’organizzazione aziendale chiedendo di “sottoporre tutto il personale sanitario che opera in azienda a tampone da ripetersi a cadenza almeno settimanale”. Alcuni medici avrebbero confessato al Giornale di Sicilia, in forma anonima, che le richieste poste in essere all’Arnas sarebbero state accolte solo in parte.

Il 14 aprile scorso un’altra nota dei sindacati ha ribadito le perplessità sulla mancanza di chiarimenti su alcuni casi di Covid19 riscontrati. Si tratta dei casi del bambino di Marsala positivo dopo tre tamponi e della neonata di cinque mesi trovata prima negativa a due test e infine positiva al terzo esame. A preoccupare i sindacati sono i cosiddetti “pazienti grigi” che continuano ad essere positivi dopo settimane dalla comparsa dell’infezione. Per questi pazienti, i sindacati chiedono che “vengano identificati spazi fisici e posti letto dedicati ed idonei per l’osservazione di questi degenti, che vanno trattati come Covid, fino alla positivizzazione del tampone o al chiarimento del quadro clinico”.

Oltre alla preoccupazione sui percorsi dedicati ai pazienti Covid, al Di Cristina si stanno studiando due ricoveri, relativi al bimbo di Marsala di fine marzo e a quello più recente della piccola di cinque mesi con una sospetta vasculite, una patologia infiammatoria, identificata come sindrome di Kawasaki.