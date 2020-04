Nel suo report quotidiano diffuso alla cittadinanza e agli organi di stampa, il commissario straordinario di Termini Imerese ha comunicato che, nella cittadina delle terme, ci sono due nuovi soggetti positivi al Covid19.

“Nessun allarme, la situazione è sotto controllo, si tratta di due persone che si trovavano già in auto isolamento – ha detto il commissario Antonio Lo Presti – i due sono risultatati positivi al tampone e non presentano sintomi. I medici di base hanno diversi pazienti in osservazione che attendono il tampone di verifica, al termine del periodo di isolamento fiduciario”.

Il ruolo della medicina di base in questo periodo di diffusione dell’epidemia è di fondamentale importanza, grazie ai medici di famiglia che rimangono in contatto con i pazienti asintomatici o che hanno sintomi lievi si riesce ad evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere.

“Consentitemi di fare un plauso ai medici di famiglia che giornalmente vigilano sulla salute dei cittadini – ha chiosato il commissario – il nostro municipio continuerà a fornire quotidianamente informazioni sulla situazione epidemica, attualmente i positivi a Termini Imerese sono sei”.

In vista della Fase2, fondamentale sarà la prevenzione e il rispetto delle regole per evitare che con la riapertura possa crescere nuovamente il contagio.