Si sta accertando se è morta di tubercolosi

L’esito del tampone è arrivato. La bimba morta all’ospedale dei Bambini era negativa al Coronavirus. I medici stanno cercando di stabilire se la causa sia tubercolosi come sembrerebbe dalle Tac eseguite e dagli esami clinici.

La piccola di cinque anni morta all’ospedale specializzato pediatrico “Di Cristina” di Palermo la bimba arrivata ieri sera dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

La piccola, nata a Caltanissetta da genitori marocchini, di appena 5 anni, era arrivata al pronto soccorso con un forte dolore all’anca. Qualche giorno prima aveva avuto la febbre e ieri sera faticava a respirare.

I medici l’hanno sottoposta a una tac polmonare che ha rivelato una grave polmonite. Subito è stato attivato il trasferimento, tramite ambulanza del 118, all’ospedale Di Cristina, punto di riferimento per i bimbi affetti da Covid-19, dove purtroppo la bambina è morta poco tempo dopo l’arrivo.

I medici non escludono possa trattarsi anche di tubercolosi. Per accertare le cause della morte sarà eseguita l’autopsia.