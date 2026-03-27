Bisacquino si prepara alla Pasqua. Sabato 28 marzo, vigilia della Domenica delle Palme, alle 21 andrà in scena la rappresentazione sacra “O Santa Cruci”, curata dall’Associazione CineCulTurArt con la regia e la direzione artistica di Maria Angela Sagona, attrice professionista e regista bisacquinese, nonché fondatrice dell’associazione.

La rappresentazione recupera le antiche “Lamentanze”, i tradizionali canti sacri popolari di Bisacquino. Il Calvario sarà il cuore dello spettacolo che impegnerà oltre 30 persone tra attori e comparse, tutti rigorosamente locali (così come le maestranze), non professionisti e formati da Maria Angela Sagona, che è anche un’insegnante di tecniche teatrali.

Luogo: Calvario di Bisacquino

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Maria Angela Sagona

Prezzo: 0.00

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