Per la Ministra, l'attacco russo in Ucraina ha unito l'Unione Europea

“La guerra in Ucraina è stata un attacco alle porte del nostro mondo che però ci ha scoperti ancora più uniti e più saldi nei valori dell’Unione europea. Presidente Von der Leyen, nei momenti più difficili del suo mandato ha fatto una scelta dirompente: programmare e investire sui giovani. Nel 2022, proclamando l’Anno europeo dei giovani. Nel 2023 dedicando l’anno alle competenze. In queste scelte leggo un messaggio autentico di futuro. Leggo una strategia non solo per i giovani, ma da attuare con i giovani. Giovani che vogliono partecipare, che credono nella cultura dell’innovazione sorretta dall’etica. Che lavorano per il progresso, purché resti ‘umano’.”. Lo ha detto la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, a Palermo, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Palermo.

Like this: Like Loading...