"I ragazzi dell'Ucraina sono come voi, vogliono essere liberi"

“Cari studenti, è veramente un piacere stare con voi nella meravigliosa città di Palermo”. Con queste parole Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha iniziato il suo speech nell’aula magna dell’Università di Palermo, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/23.

Le citazioni su Piersanti Mattarella

Citando più volte il compianto presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella. Von der Leyen, ha centrato la parte iniziale del suo intervento rivolgendosi direttamente agli studenti dell’Ateneo palermitano. La presidente della Commissione europea ha ricordato che Palermo “è una delle capitale del Mediterraneo e della cultura europea. E’ un onore celebrare con voi i 217 anni di storia dell’Università di Palermo”.

Precisi riferimenti anche al ruolo della Ue rispetto al conflitto tra Russia ed Ucraina: “Ci incontriamo in un giorno veramente importante per l’Europa – ha detto Von der Leyen – un anno fa, nel giorno di domani, la Russia iniziava la sua brutale invasione in Ucraina. Visto dalla Sicilia potrebbe sembrare un conflitto distante. Ma non è così. I ragazzi dell’Ucraina condividono gli stessi desideri dei giovani europei come voi. Vogliono essere indipendenti, vogliono essere padroni del loro futuro, vogliono vivere in un paese democratico che garantisca libertà di pensiero, di parola e di movimento.

