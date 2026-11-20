Il Black Friday cade il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento in America. Nel 2026 è il 27 novembre, ma molti sconti partono anche giorni prima. Ci sono infatti iniziative come Black Week che riempie vetrine e siti di e-commerce e alcune offerte online che proseguono fino al Cyber Monday del 30 novembre. Con il costo della spesa alle stelle e le bollette in aumento, molte persone potrebbero rischiare di lasciarsi tentare da promozioni che possono apparire convenienti, ma che in realtà non lo sono davvero. Individuare una proposta vantaggiosa, prima di premere “acquista”, è utile per puntare al risparmio senza sorprese negative. Vediamo come riconoscere le promozioni vere prima di acquistare.

Le promozioni ci sono tutto l’anno

Le promozioni ormai sono presenti tutto l’anno in diversi settori, sia nei negozi fisici sia online. Di volta in volta cambiano il prodotto e la modalità di acquisto, ma la regola per considerare buona una promozione è valutare le condizioni di consegna, i resi e la qualità del venditore, oltre ovviamente al prezzo. Anche il settore degli acquisti online attraversa un periodo di grande fermento. Dall’elettronica all’abbigliamento, passando per i prodotti per la casa e l’intrattenimento digitale, i principali marchi puntano su sconti, offerte a tempo e agevolazioni sui costi di spedizione per attirare nuovi clienti e fidelizzare quelli già acquisiti. Un esempio arriva da Amazon, che per tutto novembre 2026 propone sconti fino al 15% su una selezione di libri cartacei e sugli eBook Kindle, nell’ambito dell’iniziativa “Mese della Lettura”; oppure ancora il settore del gioco, dove le promozioni offerte dai casinò online vengono aggiornate periodicamente e, anche per il mese di novembre, sono previsti bonus soggetti a specifiche condizioni di utilizzo. Affidarsi a rivenditori autorizzati e verificare sempre l’identità del venditore resta la prima forma di tutela. A volte un prezzo molto basso, un sito poco trasparente o richieste di pagamento fuori dai circuiti usuali sono campanelli d’allarme.

I numeri del Black Friday

Il Black Friday 2026 si conferma uno degli appuntamenti più importanti per il commercio italiano. Secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c di Netcomm e della School of Management del Politecnico di Milano, durante i 13 giorni di promozioni gli italiani spenderanno online circa 4,3 miliardi di euro, con una crescita del 6% rispetto al 2025. Sono attesi 27,4 milioni di acquirenti online e 44,3 milioni di pacchi, in aumento del 6,6% sull’anno precedente.

Il dato è coerente con le previsioni di Codacons, che stimano un giro d’affari complessivo di circa 4,3 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto al 2025. Secondo l’indagine, oltre l’80% dei consumatori sarebbe pronto a valutare gli acquisti, mentre oltre il 60% delle transazioni avverrebbe sul web.

Per la Sicilia si parte dal Black Friday 2025. Codacons aveva indicato un giro d’affari regionale di circa 250 milioni di euro tra negozi fisici e online. Confimprese Sicilia aveva aggiunto che il 92% dei siciliani aveva dichiarato di voler approfittare del Black Friday, aumentando la media nazionale rispetto alle previsioni d’acquisto di quell’anno. Si attendono quindi per il 2026 numeri di nuovo importanti.

Come riconoscere uno sconto vero

Il primo controllo riguarda il prezzo di partenza. Prima dell’offerta conviene annotare il costo del prodotto, confrontarlo su più rivenditori e verificare la cronologia dei prezzi quando possibile.

Il secondo controllo riguarda il venditore. È preferibile acquistare da negozi autorizzati, piattaforme note o siti ufficiali dei marchi, controllando indirizzo, contatti, condizioni di vendita, garanzia e politiche di restituzione. Per i pagamenti, meglio usare carte o sistemi che offrono protezione dell’acquirente, evitando bonifici a privati o richieste di dati sensibili tramite messaggi e link non verificati. Un buon acquisto parte infine dallo stabilire prima cosa serve davvero, fissare un budget e confrontare almeno tre proposte.