I consigli

Si avvicina il Black Friday, la settimana di sconti speciali nei negozi fisici e virtuali attesissima dai consumatori ma la truffa è sempre dietro l’angolo. Per questo si moltiplicano gli appelli ai consumatori per evitare fregature e truffe.

Il Black Friday per risparmiare sui regali ma attenti alle truffe

“Anche quest’anno i cittadini sono intenzionati a ricorrere a promozioni e offerte del Black Friday in modo da risparmiare sulla spesa per abbigliamento, hi-tech, elettrodomestici, accessori, ecc., e contenere almeno in parte gli effetti dell’inflazione – analizza il Codacons – Ma soprattutto i consumatori sfrutteranno la settimana di sconti per anticipare i regali di Natale: in base alle stime dell’associazione quest’anno sotto l’albero degli italiani 1 regalo su 2 sarà stato acquistato proprio durante il Black Friday”.

Attenti ai cyber-criminali

Francesco Tanasi Segretario Nazionale Codacons spiega che la settimana degli sconti è una occasione non solo per gli utenti, ma anche per i cyber-criminali: durante il periodo di promozioni si impennano infatti le truffe sul web e i tentativi di furto di dati bancari, che possono avere conseguenze pesanti per i consumatori.

I consigli del Codacons

Per tale motivo, in vista del Black Friday, Tanasi diffonde i consigli utili per evitare fregature e brutte sorprese: