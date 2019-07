Un guasto ad un cavo sotterraneo di distribuzione ha causato, dalle 5 di questa mattina, un vasto black-out che interessa l’intera zona di via Ammiraglio Rizzo e dintorni ma con interruzioni di energia fino a parte dell’area portuale di Palermo. Al buio oltre cinquemila abitazioni compresi due grandi complessi di case popolari, la delegazione comunale, la stazione locale dei Vigili Urbani e la delegazione Inps di zona e vari uffici a ridosso proprio del porto.

Per fronteggiare l’emergenza i tecnici di e-distribuzione sono giunti sul posto di buonora con tre grandi camion con gruppi elettrogeni che sono stati collegati alla rete elettrica per fornire elettricità in attesa che si possa procedere alla riparazione del guasto.

L’interruzione al cavo sotterraneo, infatti, deve essere individuata con certezza prima di procedere ad un intervento che durerà, comunque, diverse ore.

La fornitura elettrica è, nel frattempo, parziale in virtù dell’emergenza dovuta al guasto. Notevoli i disagi tanto agli esercizi commerciali della zona quanto alle abitazioni anche a causa del forte caldo di queste ore.

Dal servizio elettrico rassicurano, però, che si sta mettendo in atto ogni possibile intervento per riparare il guasto al più presto e per limitare, nel frattempo, i disagi al minimo