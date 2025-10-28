Sabato 1° novembre la notte si accenderà di riverberi e suggestioni al confine tra blues, psichedelia e rituale sonoro. Sul palco del PunkFunk Sidekick, la nuova sala del PunkFunk (via Napoli 8-10) salirà Black Snake Moan, one man band psych-blues da Tarquinia. Sia prima che dopo il live, sarà il dj set di Fredrik Balck (psych-rock/alternative) a mantenere calda l’atmosfera, in una serata che si annuncia come un vero viaggio sensoriale. L’appuntamento è alle 21:30 con le selezioni di Fredrik Balck; il live inizierà alle 22:30, con il dj set che tornerà poi a chiudere la notte. L’ingresso è gratuito.





Il progetto

Black Snake Moan è il progetto del cantante, chitarrista e compositore Marco Contestabile, artista che affonda le proprie radici nelle atmosfere del blues più profondo, del folk e del rock psichedelico. La sua musica nasce da una terra impregnata di mistero — la Tarquinia etrusca — e si spinge fino ai deserti dell’America del Sud-Ovest, tra miraggi, spiritualità e sonorità ancestrali.

Nei suoi concerti, Contestabile trasforma palco e strumenti in un rituale sciamanico: chitarra, voce, grancassa e tamburino diventano estensioni di un’unica energia, capace di trasportare l’ascoltatore in un trip visionario e magnetico.

Tra luce e ombra

Fortemente influenzato dal Delta Blues, dal Folk Western e dal Rock Psichedelico, Black Snake Moan ha saputo fondere universi lontani — la sua Tarquinia misteriosa e i paesaggi bruciati dal sole dell’America — in un linguaggio sonoro personale e riconoscibile.

Il successo del debutto Spiritual Awakening (2017) e del successivo Phantasmagoria (2019) lo ha portato sui grandi palchi italiani ed europei (ESNS di Groningen, MIL Lisbona, MAMA Parigi, Sziget Festival di Budapest, Siren Festival, Rome Psych Fest, Mojo Station Blues, Indiegeno, Apolide), fino all’International Blues Challenge di Memphis e a un tour lungo il Mississippi. Da allora, il suo percorso non ha smesso di evolversi, tra pubblicazioni su vinile e nuove esplorazioni sonore.





Lost in Time

Nel 2024, con l’album Lost in Time (Area Pirata Records – Echodelick Records), Black Snake Moan proietta il suo viaggio nella vastità del deserto, tra luce e buio, realtà e immaginazione. Un disco che racconta la ciclicità dell’esistenza, l’alternanza di giorno e notte, rinascita e trasformazione. La musica diventa così un rito, un dialogo continuo con le ombre e con la luce, con i ricordi e con le visioni che attraversano il tempo.

Un sabato da vivere immersi nel suono

Il concerto del 1° novembre sarà l’occasione per vivere la dimensione più autentica del progetto: quella dal vivo, dove l’esperienza sonora si fa corpo, trance e viaggio. Una serata che mescola atmosfere desertiche e vibrazioni psichedeliche, introdotta e accompagnata dai dj set di Fredrik Balck, per un sabato che promette di sospendere il tempo — tra visioni, musica e pura energia. Sempre, naturalmente, nell’iconico stile del PunkFunk.

