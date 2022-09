Blackout di bancomat e carte di credito in molte zone di Palermo. Il problema si è verificato dalle 10.30 alle 11.15 circa ma sarebbe ancora in corso, tanto che molti cittadini stanno rinunciando agli acquisti. Al momento del pagamento, infatti, compare la scritta “mancanza di collegamento”, quindi nulla a che vedere con problematiche riguardante il cliente stesso.

Blackout di bancomat e carte di credito, il disagio

Un disagio che non si sa quanto durerà, ma che sicuramente è a macchia di leopardo in tutta Palermo. Non ci sono evidenza, per il momento, che si tratta di un attacco hacker o altri eventi del genere.

Blackout di bancomat e carte di credito, il precedente

C’era già stato, ma a livello nazionale, ad aprile, un blocco dei pagamenti con le carte bancomat e tramite circuiti internazionali (come Visa e Mastercard), che aveva mandato in tilt gli utenti. Era distribuito a macchia di leopardo in varie regioni d’Italia, il calo di operatività è stato infatti particolarmente avvertito perché in quel momento erano molte le persone che stavano usando i sistemi di pagamento digitali.

I problemi tecnici si sono verificati sull’infrastruttura di Nexi, il quale ha spiegato che si è trattato di un malfunzionamento dovuto a un problema del fornitore Ibm. Il servizio, assicura il gruppo, è ora regolare (salvo possibili code a livello locale dovute al riavvio di singoli dispositivi) ed è stato garantito il massimo impegno “per fare ripartire il prima possibile” il sistema. Nexi sta comunque approfondendo con Ibm le ragioni che hanno provocato i rallentamenti.