Vigili del fuoco impegnati tutta la notte a causa dei continui black out a Palermo. Sono stati alimentati tutta la notte due macchine per la respirazione assistita in due abitazioni, una in piazza Don Bosco e l’altra in via Imperatore Federico. Diversi sono stati i residenti che sono stati soccorsi perché rimasti bloccati in ascensore. Dall’Enel fanno sapere che sono state utilizzate cinque power station, mega gruppi elettrogeni per fronteggiare l’emergenza e altri otto gruppi elettrogeni.

Cause del Black Out

La causa dei black out l’ondata di calore che hanno mandato in tilt la linea elettrica in diverse zone di Palermo. Ancora oggi i tecnici Enel stanno lavorando per cercare di risolvere l’emergenza anche se a macchia di leopardo si segnalano zona dove questa mattina si sono registrati altri black out.

Caldo record mette in ginocchio Palermo

Da ieri pomeriggio e fino a tarda notte si sono ripetuti una serie di black out in diverse zone di Palermo. Parte della via Libertà è rimasta senza energia elettrica per diverse ore. Così come in via Duca della Verdura, in via San Lorenzo e viale Strasburgo. Per ore senza energia gli uffici della Corte dei Conti in via Cordova e anche i call center che si trovano nella zona. L’energia elettrica è mancata anche un’ora al circolo tennis Country dove si stanno svolgendo il torneo internazionale.

Interviene Enel

Dall’Enel fanno sapere che sono state utilizzate cinque power station, mega gruppi elettrogeni per fronteggiare l’emergenza e altri otto gruppi elettrogeni. La causa dei black out l’ondata di calore che hanno mandato in tilt la linea elettrica in diverse zone di Palermo. Ancora oggi i tecnici Enel stanno lavorando per cercare di risolvere l’emergenza anche se a macchia di leopardo si segnalano zona dove questa mattina si sono registrati altri black out.

Notte da incubo per alcuni palermitani

E quella appena trascorsa è stata una notte da incubo per decine di famiglie a Palermo a causa di un blackout che ha colpito diverse zone centrali della città. Alcuni residenti nell’area di via Libertà sono scesi per strada esasperati rimasti al buio, senz’acqua e al caldo mentre i tecnici dell’Enel intorno alla mezzanotte, dopo diverse sollecitazioni, sono intervenuti per cercare di risolvere il guasto. L’ipotesi è che la rete sia andata in sovraccarico danneggiando alcune tubazioni per via dell’utilizzo massiccio dei condizionatori. A Palermo la temperatura in nottata ha sfiorato i 30 gradi con un alto tasso di umidità. Due interi edifici in via Simone Cuccia, dove abitano una quarantina di famiglie, sono rimasti senza corrente elettrica già dal primo pomeriggio di ieri, con gravi disagi.

Disagi anche per le riprese cinematografiche

A subire disagi sono stati anche attori e personale impegnato nelle riprese del film su Giovanni e Francesca, che Riky Tognazzi e Simona Izzo stanno girando a Palermo, dedicato a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, assassinati nella strage di Capaci del 1992 assieme agli agenti della scorta. L’energia elettrica è saltata proprio mentre i registi stavano girando alcune scene al sesto piano del palazzo in via Simone Cuccia, dove abitava Francesca Morvillo, utilizzando comunque un proprio gruppo elettrogeno.

Diversi interventi di emergenza

Proprio i residenti dello stabile sono stati i più danneggiati dal blackout andato avanti per tutta la notte. Una donna è rimasta bloccata in ascensore ma è riuscita ad aprire le porte e a uscire. Alcune persone di edifici limitrofi hanno preferito abbandonare le abitazioni per rifugiarsi nelle seconde case fuori Palermo. “Quanto è accaduto è grave – dice una delle residenti scese in strada – Per molte ore siamo rimasti senza informazioni, ci sono famiglie con bambini in gravi difficolta”. Problemi che per la farmacia della zona, che ha causa del blackout ha subito danni. I tecnici dell’Enel sono intervenuti in via Ugdulena e hanno lavorato per diverse ore con l’obiettivo di riparare il guasto.