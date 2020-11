Indagine dei poliziotti del commissariato Brancaccio

Gli agenti di polizia hanno arrestato cinque persone accusati di spaccio in un blitz antidroga allo Sperone, in via Mariano Campo a Palermo.

I provvedimenti sono scattati nei confronti di Samuele Imparato 23 anni, Girolamo Fazio 31 anni e Santo Cordova 41 anni.

L’arresto è stato convalidato dal gip. Imparato e Fazio, però, essendo risultati positivi al Covid, sono stati trasferiti in una struttura in cui staranno in isolamento. L’esito del tampone per gli indagati ha comportato che i poliziotti che hanno partecipato agli arresti siano finiti anche loro in quarantena precauzionale.

Liberi, invece, dopo la convalida Domenico Schillaci 41 anni e Vincenzo Sangiorgi 46 anni, accusati dalla procura di essere le vedette, ruolo che non sarebbe stato provato per il giudice. Gli arrestati sono tutti difesi dall’avvocato Riccardo Bellotta. Nel corso dell’operazione sono stare sequestrate 50 dosi di crack. La perquisitone è avvenuta in un magazzino adibito a club. Qui sono state trovate le dosi e la somma di 400 euro.

A finire nei guai è stato anche uno degli acquirenti, denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ma arrestato anche per aver travolto con la sua auto due poliziotti a Brancaccio. Gli agenti, soccorsi dal personale del 118, sono stati portati in ospedale. Uno di loro ha riportato la frattura di un dito e la frattura composta di una costola.