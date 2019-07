La guardia costiera, i carabinieri e i medici dell’Asp hanno sequestrato oltre 450 chili di pesce e chiuso due locali non autorizzati alla vendita di prodotti ittici a Palermo. Nel corso dei controlli sono state elevate multe per 6 mila euro.

L’operazione è scattata in un deposito del centro dove i militari hanno trovato pesce surgelato senza la documentazione per stabilire la tracciabilità del prodotto a tutela del consumatore.Nella stessa zona, è stata controllata una pescheria, aperta senza autorizzazione. Anche in questo caso i militari hanno sequestrato il prodotto ittico e multato il titolare. Sia nel deposito che nella pescheria i medici dell’Asp hanno disposto la chiusura.

Sono stati effettuati controlli anche in provincia, dove sono state rilevate delle irregolarità in due pescherie: alcuni prodotti esposti in vendita erano privi di tracciabilità, per cui sono state elevate due sanzioni amministrative e operato il sequestro. Durante i controlli, un soggetto,identificato, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale