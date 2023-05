Pallanuoto maschile, siciliani vincono in rimonta 12-8

Vittoria esterna e salvezza con una giornata di anticipo. Alla prima esperienza nella serie A2 di pallanuoto maschile, la Waterpolo Palermo centra l’obiettivo della permanenza nella seconda serie. La squadra allenata da Paolo Malara si impone 12-8 a Civitavecchia, cenerentola del girone Sud. Un risultato che permette di allungare sul Pescara sconfitta a Roma della Olympic a 7 lunghezze. Margine non più colmabile ad una giornata dalla conclusione.

Match equilibrato

È stata una partita combattuta fino all’intervallo. Le due squadre sono andate al riposo sul punteggio di 6 a 5 per i padroni casa che avevano rimontato un parziale iniziale di 5 a 2 dei palermitani. Poi sono saliti in cattedra Galioto e Migliaccio, gli uomini più rappresentativi ed esperti della Waterpolo. Punteggio ribaltato con 7 reti negli ultimi due turni.

Malara, “Felici per il traguardo raggiunto”

“Siamo molto felici per il risultato conseguito non facile per il grande equilibrio, ma alla fine ci siamo riusciti – ha dichiarato il Mister Paolo Malara a fine match – tante cose buone, giovani interessanti per il futuro della Società, ora speriamo che ci siano, a breve, delle soluzioni positive per l’impianto sportivo, in modo da pianificare il futuro della Squadra e non vanificare gli sforzi che la Società ha fatto in questi anni”.

Coglitore, “Risultato raggiunto senza pubblico”

“Ieri si è perfezionata una magia in uno degli anni peggiori della città di Palermo che dopo il Covid ha visto l’impianto natatorio funzionare male e a singhiozzo – le parole del presidente Antonio Coglitore – la nostra squadra guidata da un condottiero instancabile quale Paolo Malara, al suo primo anno di A2, conquista la meritata salvezza. La squadra è stata straordinaria mai un allenamento perso, la giusta tensione nei momenti difficili accompagnata da umiltà e voglia di rifarsi, insomma tutti encomiabili. Abbiamo vinto contro le dirette concorrenti e in più a fare la differenza sono state le belle vittorie contra la Florentia fuori casa, seconda in classifica e l’Olympic Roma di Mario Fiorillo oggi quarta. Il tutto giocando sempre senza pubblico e con una vasca chiusa per mesi interi nel corso della stagione”.

Una stagione impegnativa in un campionato difficile come la A2 che ha visto i palermitani impegnati in 11 trasferte fuori dalla Sicilia che sono costati sacrifici dal punto di vista economico.

Il presidente della Waterpolo ha poi raccontato: “In alcune partite abbiamo pagato lo scotto dell’inesperienza, inevitabile per una squadra zeppa di giovani esordienti, ma negli appuntamenti decisivi siamo stati compatti e determinati”.

Il massimo dirigente ha poi elencato i protagonisti dell’impresa sportiva alla prima apparizione in seconda serie nazionale. “Voglio elencare l’intero gruppo che ha creduto nella società e che si è esaltato in tutta la stagione: Gabriele Cuccia, Gaetano Reina, Piersanti Mattatella, Massimiliano Migliaccio, Pepi La Mantia, Andrea Piscitello, Marco Ferlito, Gabriele Galioto, Francesco Pettonati, Alessio Rotolo,Giacomo Cardoni, Damiano Bogni, Silvio Riccobono, Italo Russo, Rocco Giacomazzi, Diego Randazzo, Giorgio Giovinazzo, Edoardo Allali”.

Futuro incerto per la chiusura della Piscina Comunale

Ma c’è da pensare all’immediato futuro. Che però è incerto a causa della situazione preoccupante dovuta all’imminente chiusura per lavori della piscina comunale. “Speriamo – conclude – che il Comune si renda conto che a Palermo c’è un patrimonio di pallanuotisti, nuotatori e atlete di nuoto sincronizzato che non si può disperdere nel nulla. Contiamo molto su un nuovo impianto da realizzare a breve, altrimenti tutti i nostri sforzi saranno vanificati in pochi giorni”.

Il tabellino della partita decisiva

Civitavecchia-Waterpolo Palermo 8-12

Parziali: 3-5; 3-0; 0-2; 2-5

Civitavecchia: A. Serrentino, L. Urbani 1, M. Minisini, V. Di Bella, Sansonetti, S. Carlucci 2, M. Greco 1, N. Gatto, D. Romiti 1, A. Mazzi 1, A. Silvestri, L. Pagliarini 2, M. Maizzani. Allenatore Pagliarini.

Waterpolo Palermo: G. Cuccia, I. Russo 2, G. Galioto 5, M. Migliaccio 3, D. Bogni, R. Giacomazzi, A. Piscitello, G. Cardoni, A. Rotolo, P. Mattarella, M. Ferlito 1, S. Riccobono, F. Pettonati 1. Allenatore Malara.

Arbitri: Cavallini e Gomez

Note. Uscito per limite di falli Greco (C) nel quarto tempo. Ammonito il tecnico Pagliarini (C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: NC Civitavecchia 2/7 e Pol. Waterpolo Palermo 3/6 + un rigore.