Un massiccio dispiegamento di forze ha interessato nella giornata di ieri il quartiere Uditore, dove i militari della Compagnia carabinieri San Lorenzo hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, supportata dal Nucleo radiomobile, dalle unità cinofile e dal monitoraggio aereo del 9° Nucleo elicotteri, ha visto anche la partecipazione dei tecnici specializzati Enel per contrastare l’illegalità diffusa e il degrado urbano nell’area.

Il bilancio dell’attività sul fronte del furto di servizi e dell’occupazione abusiva è particolarmente rilevante. Grazie agli accertamenti tecnici eseguiti sui contatori, trentuno persone sono state deferite in stato di libertà per furto di energia elettrica. Parallelamente, le verifiche sulla regolarità degli immobili hanno portato alla denuncia di ventidue occupanti per l’invasione arbitraria di locali appartenenti al patrimonio dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

L’attenzione dei militari si è estesa anche alle aree comuni dei complessi condominiali, dove il fiuto dei cani antidroga ha permesso di scovare un ingente quantitativo di stupefacenti abilmente occultato. Sotto sequestro sono finiti otto panetti di hashish per un peso di oltre mezzo chilo, una confezione con 150 grammi di cocaina ancora in pietra e altre ventidue dosi della stessa sostanza già pronte per lo spaccio. Tutto il materiale è stato inviato al Laboratorio analisi del Comando provinciale per i rilievi di rito.

Sul piano della sicurezza stradale, i carabinieri hanno identificato oltre duecento persone e controllato ottantaquattro veicoli. Gli esiti dei posti di blocco hanno evidenziato numerose irregolarità: sono state elevate ventinove sanzioni amministrative per un valore complessivo superiore ai 31mila euro. Tra le violazioni più gravi figurano la mancanza di copertura assicurativa e la guida senza patente, reato per il quale sono stati denunciati due automobilisti recidivi. Al termine dei controlli, dieci mezzi sono stati sottoposti a fermo e sono stati decurtati ottanta punti complessivi dalle patenti di guida.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di ripristino della legalità nei quartieri periferici della città, mirando a colpire non solo i reati predatori e il traffico di droga, ma anche quelle forme di abusivismo che alimentano il senso di insicurezza tra i residenti.