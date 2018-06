Secondo la Guardia di Finanza era un grossista della dorga e per questo da tempo era tenuto sotto controllo dai baschi verdi. I finanzieri di Palermo hanno stretto, adesso, le manette ai polsi di Rocco Di Mariano 30 anni trovato in possesso di consistenti quantità di sostanze stupefacenti di diverso tipo, pronte ad essere immesse sul mercato della

droga palermitano, nonché di una pistola e numerosi proiettili.

L’operazione è scattata nei pressid el Policlinico di Palermo dove l’uomo svolgeva abitudinariamente i suoi affari. In particolare, sono stati sottoposti a sequestro circa 27 kg di hashish, 2 etti di marijuana e 9 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio.

Inoltre, nel corso della perquisizione è stata trovata una pistola Beretta e oltre 70 proiettili. Di Mariano, che è stato arrestato e posto immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è già noto per rapine perpetrate e per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato convalidato e Di Mariano è stato tradotto in carcere.