Il programma della missione palermitana

Prosegue il tour di Franco Miceli in giro per il Capoluogo. E oggi a Palermo arriva il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, a sostegno della candidatura di Miceli e in visita istituzionale.

Il segretario Pd a Palermo, cosa farà

In particolare, Enrico Letta sarà a Palermo oggi, venerdì 29, e alle 17 terrà una conferenza stampa, dopo un incontro nel corso del quale incontrerà il candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli. Sabato Letta sarà ancora a Palermo. In programma c’è la deposizione di una corona di alloro nel 40° anniversario dell’omicidio di Pio La Torre.

Ieri tappa a Bonagia per Miceli

E prosegue il progetto di partecipazione e confronto con chi abita le diverse aree della città che porterà Miceli a visitare tutti i quartieri di Palermo. Franco Miceli ha raggiunto ieri pomeriggio il quartiere palermitano di Bonagia, dove ha avuto modo di confrontarsi con i residenti sui problemi del quartiere. Le abitanti e gli abitanti hanno illustrato a Miceli tutte le difficoltà del quartiere, dall’insufficienza dei trasporti pubblici alla mancanza dei servizi base. “Manca il collegamento tra il Comune e il territorio”, ha sintetizzato un cittadino, e Franco Miceli ha così avuto modo di ribadire una sua convinzione di fondo: “Il decentramento è indispensabile per governare una metropoli come Palermo. Dobbiamo coinvolgere i cittadini per individuare le criticità e per permettere loro di suggerire soluzioni”.

Il centro sportivo vandalizzato

A Miceli è stato anche mostrato un piccolo centro sportivo che è stato vandalizzato più volte e che il Comune ha sempre ristrutturato, ma senza riuscire a farlo funzionare, per cui ora è lasciato in abbandono. “L’unica soluzione è affidare la gestione di queste strutture ai cittadini del quartiere”, ha detto Franco Miceli rispondendo a un gruppo di ragazzi che lamentavano l’impossibilità di usufruire della struttura, “l’approvazione di un buon regolamento sui beni comuni consentirebbe la gestione di spazi condivisi in modo innovativo e sostenibile”.