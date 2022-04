Il 29 e 30 aprile

Arriva Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, a Palermo per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli. Letta sarà nel Capoluogo siciliano venerdì 29 e alle 17 terrà una conferenza stampa, dopo l’incontro con Miceli. Sabato sarà ancora a Palermo per la deposizione di una corona di alloro nel 40° anniversario dell’omicidio di Pio La Torre.

Letta a Palermo il 29 e 30 aprile

Nel dettaglio, in programma venerdì 29 una conferenza stampa, assieme al segretario regionale Anthony Barbagallo, nel corso della quale verrà presentato il primo corso della scuola di formazione politica intitolata a Piersanti Mattarella, promossa dal PD siciliano. La conferenza stampa si terrà alle ore 17 presso la sede del PD Sicilia, in via Francesco Bentivegna 63 a Palermo. A seguire Enrico Letta si sposterà a Villa Filippina dove è in programma un incontro con il candidato sindaco di Palermo, Franco Miceli. Sabato 30, alle 9, Enrico Letta deporrà una corona d’alloro in via Li Muli, nel luogo in cui 40 anni fa furono uccisi il segretario regionale del PCI, Pio La Torre e il suo autista Rosario Di Salvo.

Intanto prosegue la campagna elettorale di Miceli

Il programma partecipato di Franco Miceli: dalle emergenze della città ai desideri di palermitane e palermitani per una città rigenerata e funzionale da costruire attraverso tavoli tematici. Un incontro ricco di spunti per il lancio della due giorni di programmazione quello avvenuto ieri pomeriggio ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo, negli spazi di “Tavola Tonda”. Franco Miceli ha raccolto suggerimenti e punti di vista di candidati e candidate appartenenti alle liste della coalizione ma anche di esperti e cittadini. L’obiettivo è quello ci creare un programma politico-amministrativo che parta dal basso, dalle esigenze che vengono esternate dalla base.

I temi da affrontare

I temi che verranno approfonditi anche oggi, nell’ambito della due giorni di lavoro partecipato, sono decentramento e partecipazione, rifiuti ed economica circolare, rigenerazione urbana e mobilità, diritti e diseguaglianze, digitalizzazione, ristrutturazione e innovazione, cultura e sport, turismo e grandi eventi.

Il “Patto per Palermo” e la partecipazione

La partecipazione è il nodo centrale del “Patto per Palermo” e con “Palermo di Miceli”, una partecipazione che inizia con l’elaborazione dei temi e che proseguirà, auspicano gli esponenti della coalizione, negli anni di governo della città. “Fondamentale coinvolgere i cittadini – sottolinea Miceli –, le scelte dell’amministrazione non possono cadere dall’alto ma essere risultato di confronti e ascolto”.

Quattro liste per Franco Miceli

Appena qualche giorno fa Miceli ha presentato le quattro liste a supporto della sua coalizione. C’è una civica, ultima arrivata e ufficializzata, che si aggiunge a quelle del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sinistra civica ecologista. “Persone che compongono il tessuto sociale, produttivo e culturale della città di Palermo, rappresentano i mondi dell’attivismo, dell’arte, dell’impresa e dell’innovazione – commenta Miceli -, persone che rappresentano alcune delle energie migliori della città e che interpretano i sogni e i desideri di Palermo. Naturalmente molti spunti saranno elaborati e approfonditi nella due giorni di lavori tematici che è in programma”.