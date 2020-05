Indagini della polizia

Secondo blitz in appena un mese nell’ultimo tratto via Paolo Emiliani Giudici nei pressi di via Bergamo a Palermo.

L’ultimo la notte tra venerdì e sabato è scattato per bloccare una decina di ragazzi tutti minorenni che da alcune sere giravano in quella zona fino a tarda sera urlando e creando disagi ai residenti.

Qualcuno dopo l’ennesima scorribanda ha chiamato la sala operativa della polizia ed è scattato il blitz.

Almeno sette volanti hanno accerchiato la zona e sono riusciti a bloccare dopo un inseguimento i ragazzi che non appena hanno visto gli agenti hanno cercato di nascondersi dietro le auto.

I minori una volta redarguiti sono stati affidati ai genitori. Non è la prima volta che in questi ultimi giorni di pandemia in quella zona si vedono le auto della polizia.

Alcuni giorni addietro in pieno giorno sempre nello tratto tra via Bergamo e via Manfredi sono arrivate le volanti. Gli agenti hanno iniziato a cercare sotto le auto. Forse cercavano droga. Nella zona sono sempre presenti di giorno e nel pomeriggio una decina di giovani nonostante la pandemia e le regole per contrastare l’emergenza coronavirus.

C’è un continuo passaggio di auto e scooter che passano e si fermano per pochi secondi. Secondo le indagini dei poliziotti non è escluso che quella zona riparata sia una zona di spaccio.

Del resto spesso si notano i giovani sempre in atteggiamento guardingo e quando vedono passare auto di carabinieri o volanti seguono le vetture con gli occhi e al minimo accenno di controllo scappano via. Anche quando sono arrivati in massa le volanti qualcuno ha cercato di fuggire.

Alcuni dei giovani ci sono riusciti altri sono stati bloccati e identificati. Le indagini di polizia e carabinieri in quel tratto zona proseguono.