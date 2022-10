Crisi lasciata alle spalle o squadra in crescita?

Il colpo esterno del Palermo a Modena che spezza un digiuno di cinque partite senza vittorie e permette alla squadra di Eugenio Corini di agganciare in classifica proprio i canarini sulla lente di ingrandimento esaminato in Rosaenero Web & Tv in onda questo pomeriggio alle 14 in diretta su BlogSicilia.it e Stadionews24.it.

Guido Monastra e Fabrizio Vitale in studio ne hanno parlato assieme a Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati via web.

Palermo in crescita costante e piccoli ritocchi

Monastra ha fatto un’analisi del momento “Ho visto delle variazioni in campo sostanziali e non soltanto per il fatto che Mateju finalmente sia tornato a destra perché a sinistra era palesemente a disagio ma perché si è scelto Valente che era una scelta obbligata visto l’infortunio ad Elia, al quale facciamo i nostri auguri, ma ho visto movimenti diversi a cominciare da Di Mariano”.

Fabrizio Vitale ha proseguito “Dopo Terni la squadra ha tirato una riga. Corini ha cambiato ed ha impostato tutto sula grinta, sulla corsa e sulla verticalizzazione immediata. Ricordiamo che il Palermo ha cambiato pelle più volte. Si è iniziato con Baldini, poi Corini ha proseguito con la vecchia guardia, ha inserito i nuovi e alcuni non hanno risposto ma ci sono state difficoltà con le tre sconfitte consecutive. Ora pian piano sta trovando. Era normale che ci volesse pazienza, che ci voleva una crescita costante”.

E sottolinea: “In queste tre partite si è visto una squadra che non tirava in porta e subiva gol a valanga, poi ne ha cominciato a tirare in porta ed a subire meno, ora segna e da due partite non subisce gol. Sul discorso degli accorgimenti tattici è normale che una squadra si muove con Elia in un modo e con Valente ha fatto altro. Segre ha fatto più lavoro sporco e si è inserito di meno”.

Inoltre: “Valente non ha la freschezza atletica di Elia per cui è un giocatore che va dosato per incidere a seconda delle partite e degli avversari”, prosegue Vitale leggendo i messaggi dei tifosi. Gli esperimenti tattici proseguiranno”. Vitale ha poi ricordato: “Il Palermo ha problema strutturale e dovrà intervenire a gennaio. L’assenza di Elia si sentirà”.

Giuseppe Leone ha detto la sua: “A Modena ha continuato un percorso dopo lo scempio di Terni. E’ stato iniziato un lavoro è stato portato avanti. Occasioni mancate con Pisa e Cittadella con il Modena hai raccolto in frutti. Ma non è caduta dal cielo questa vittoria non è stato un regalo dell’avversario ma frutto di un lavoro di Corini ma non può restare un fatto isolato”. Ed è auspicabile che la vittoria non debba rimanere un fatto isolato così come lo fu il successo del Genoa.

Crisi passata?

Crisi passata? A questa domanda risponde Salvatore Geraci: “Il Palermo è in crescita. La squadra non mi sembrava in crisi prima, non lo è ora. Il Palermo sta pagando una decisione, non un errore, della società che ha voluto ripartire da zero. Si è detto che a novembre si debba vedere il vero Palermo. Anche Corini lo ha detto. Vedremo cosa dirà”.

Salvatore Geraci difende Corini e continua il suo ragionamento “Non riesco a capire perché alcuni tifosi, quelli che di solito chiamiamo da tastiera, siano rimasti in silenzio dopo la vittoria di Modena. Perché non continuano. Sono arrabbiato con chi ha accusato Corini in queste settimane. Siamo di fronte ai leoni da tastiera che si atteggiano in modo aggressivo. Bisogna darci una calmata accettando le cose con più tranquillità e lo dico anche i tifosi da stadio. Resto un sognatore: il calcio è amore per la propria squadra che vinca o che perda non ha importanza con libertà di pensiero che non deve ledere le altre persone”.

Ospite Lamberto Zauli

Lamberto Zauli, lo “Zidane della serie B” e protagonista di tre stagioni in maglia rosanero dal 2002 al 2005 con una promozione ed una qualificazione alla allora Coppa Uefa, è intervenuto in trasmissione parlando anche del “rapporto tifoseria e squadra quando le cose vanno male”.

Queste le sue parole: “Sicuramente da noi la cultura della sconfitta è poco presente e tutti vorremmo vincere. Ragionando da ex giocatore, il giocatore sa che siamo nel mondo dei social e sa che possono arrivare le critiche. Ma le accetta. Ci si allena durante la settimana per fare meglio”.

“Ho vissuto tre anni magnifici a Palermo”

Zauli ha continuato: “Io non ho mai dimenticato niente della tifoseria. Ho vissuto tre anni a Palermo magnifici. Furono i primi anni di Zamparini a Palermo e ho avuto la fortuna di vivere quel momento. Sono passati tanti anni e sento ancora l’affetto dei tifosi”.

L’ex fantasista rosanero ed allenatore ad inizio stagione del Sudtirol ha proseguito difendendo l’amico e collega, nonché ex compagno di squadra Eugenio Corini dalle critiche avute in queste settimane da una certa parte dei tifosi.

“Critiche a Eugenio ed alla squadra eccessive”

“Critiche eccessive, è una neopromossa non bisogna dimenticarlo. Ha avuto risultati bugiardi e bisogna ricordarlo. Ha dimostrato di essere un ottimo allenatore; la vittoria di Modena mi auguro che dia il là per trovare una continuità di risultati e trovare la strada verso la tranquillità. Il campionato è ancora tanto lungo e i valori escono fuori. Bisoli è la sorpresa da quando è arrivato al Sudtirol”.

Gli obiettivi dei rosa per Zauli “Salvezza tranquilla”

Lamberto Zauli ha poi risposto ad una semplice domanda sulle prospettive rosanero. “Il Palermo come primo anno, lo ha dichiarato anche la proprietà. Il primo minimo grande obiettivo è quello di mantenere la categoria per dare una base. La società è solida”.

E poi l’ex fantasista rosanero ha ricordato la sua esperienza “Quando arrivai a Palermo, il primo anno è stato deludente perché abbiamo perso a Lecce una partita spareggio. Il secondo anno abbiamo vinto il campionato in modo autorevole. E subito dopo andammo in Europa League”.

