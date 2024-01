Blitz dei servizi interforze a Palermo

Nuovi blitz dei servizi interforze a Palermo. Multe e sequestri nelle zone della movida: nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle zone della movida palermitana con particolare attenzione alle vie Candelai, via la Lumia e l’ampia porzione di territorio tra via Roma e piazza Marina. Gli operatori hanno esteso la sorveglianza anche in via Isidoro Carini, Quintino Sella, Simone Corleo e Turati, via Omodei, e nelle piazze Nascè, Don Sturzo e Crispi.

Le irregolarità in un locale di via Maqueda

Durante le operazioni, diverse irregolarità sono state riscontrate in vari esercizi commerciali. In particolare, un locale di via Maqueda sono state rilevate mancanze igienico- sanitarie e la mancanza del manuale di autocontrollo Haccp, risultando in sanzioni amministrative per un totale di 8.600 euro. Denunciato il titolare del locale per occupazione di suolo pubblico e abuso edilizio in quanto, ha aperto un varco comunicante non inserito in planimetria.

Irregolarità in via Candelai

Anche in via Candelai, due titolari di due esercizi commerciali sono stati denunciati in stato di libertà per occupazione del suolo pubblico. L’attenzione, inoltre, è stata rivolta a vagliare le regolarità di locali che, oltre ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolgono pubblici spettacoli e serate danzanti.

A seguito di un ulteriore accesso ispettivo presso un altro esercente di zona, è stata accertata infatti, l’assenza delle necessarie autorizzazioni di Polizia per lo svolgimento di un evento. Il titolare del locale, pertanto, è stato indagato in stato di libertà per “apertura abusiva di pubblico spettacolo e intrattenimento”. Tale attività di controllo si è conclusa con il sequestro preventivo del locale e con una sanzione amministrativa pari a 5.150 euro.

Sequestro preventivo di un locale di Mondello

Un altro sequestro preventivo è stato eseguito presso un locale ubicato nella borgata marinara di Mondello, dove sono state riscontrate difformità e violazioni in merito all’agibilità. L’area da ballo, in licenza autorizzata all’aperto, risultava coperta da una tensostruttura in metallo e pvc e la pavimentazione ricoperta da una pedana in legno e tessuto tipo moquette. Inoltre, le quattro uscite di sicurezza risultavano ostruite da materiali di ingombro.

Nel corso dei suddetti controlli, sono stati denunciati due soggetti, uno per il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale a cui era sottoposto, mentre un altro per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Like this: Like Loading...