E' successo in via Aquileia, indaga la polizia

Hanno affiancato un palermitano che viaggiava a bordo di uno scooter Honda Sh. Lo hanno minacciato e strattonato e gli hanno portato via la moto.

Sono stati tre giovani che hanno bloccato il palermitano in via Aquileia a Palermo. La vittima della rapina ha chiamato il numero di emergenza 112 e ha chiesto l’intervento della polizia.

Gli agenti delle volanti hanno raccolto la denuncia e hanno iniziato le indagini per risalire agli autori della rapina.

L’operazione contro i ladri di auto e moto

I furti di auto e moto erano il loro principale business. Dieci palermitani sono coinvolti nell’operazione “50 Special” con cui i carabinieri di Misilmeri hanno sgominato una banda la cui base operativa era il quartiere Brancaccio.

I colpi invece venivano messi a segno in mezza provincia di Palermo. I due capi sono finiti in carcere, in cinque invece ai domiciliari, tre infine sono destinatari dell’obbligo di presentazione alla Pg.

Le indagini sono durate circa 5 mesi, tra febbraio e luglio del 2019 e hanno permesso di identificare i componenti della banda e i ruoli. L’obiettivo principale era il furto di auto, motocicli, ciclomotori che venivano poi utilizzati per ulteriori furti o rapine. Ma non solo: alcuni mezzi venivano smontati così da rivenderne i pezzi per ricambi, in altri casi invece la banda metteva in atto il cosiddetto sistema del cavallo di ritorno chiedendo soldi per la restituzione del furgone, dell’auto o della moto rubati.

Nei 5 mesi di indagini sono stati accertati oltre 20 furti commessi nei comuni di Bolognetta, Misilmeri, Marineo, San Giuseppe Jato, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Bagheria e Monreale, ma anche una rapina, due tentativi di estorsione e un episodio accertato di estorsione con il metodo del “cavallo di ritorno”.